El mundo se moviliza contra el coronavirus

El Covid-19, calificado ya de “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hace temblar a los gobiernos y grandes actores económicos del planeta, que inyectan decenas de miles de millones de dólares para evitar un desastre sanitario y económico. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo el miércoles un dramático llamado a los gobiernos del mundo a “una agresiva acción “ contra la enfermedad.

“Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, y por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha”, señaló el titular de la OMS. “Nunca antes habíamos visto una pandemia generada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus”, explicó el funcionario. De allí que el combate plantee retos inéditos a los sistemas sanitarios globales. El nuevo coronavirus perturba cada vez más la vida cotidiana de la población en buena parte de los países.

Después de Wuhan en China, epicentro del coronavirus, donde están aisladas cerca de 57 millones de personas, ahora Italia es el principal foco en Europa y el segundo del mundo, y las medidas son cada vez más draconianas, desertada por turistas y por aerolíneas. A pesar de compartir varios síntomas y no tener una elevada mortalidad, el virus es mucho más peligroso que la gripe, señalan los expertos.

Se confirmó el primer caso autóctono en Argentina.

La médica infectóloga Laura Barcán, del hospital Italiano de Buenos Aires, explicó a Télam que la pandemia “es una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo, cuando aparece un virus o bacteria nuevo frente a los cuales la población no tiene inmunidad, y por eso se transmite rápida y extensamente”.

Todo apunta a que el coronavirus es más mortal, puede enfermar gravemente a más categorías de pacientes y carece de vacuna.

Según las cifras mundiales actuales, el Covid-19, enfermedad provocada por el coronavirus, que ya ha sido elevada a la categoría de pandemia por la OMS, mata a alrededor del 3,5% de los enfermos diagnosticados, con diferencias entre países. Es más grave que la gripe, que mata a un paciente infectado de cada 1.000, es decir, 0,1%, según estimaciones del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

Dudas que persisten

“Sigue habiendo grandes incógnitas sobre la tasa de letalidad del Covid-19 que varía probablemente en función de la calidad de los sistemas de salud. Dicho esto, el promedio es de 2%, es decir, 20 veces más que los virus de la gripe que circulan actualmente”, explicó recientemente el profesor François Balloux, del University College de Londres.

Pero hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad es poco fiable, porque se ignora cuántas personas están realmente infectadas. Puesto que muchos pacientes apenas tienen síntomas o incluso no presentan ninguno, el número de contagiados es seguramente muy superior al detectado y por lo tanto la tasa podría ser más baja.

Los expertos temen que las formas graves de Covid-19 afecten a más personas que la gripe, si bien en ambos casos una edad avanzada y la presencia de otras enfermedades (cardíacas, respiratorias), son factores de riesgo.

El Covid-19 “no es una simple gripe, puede manifestarse gravemente en personas no tan mayores”, subraya el número dos del Ministerio francés de Sanidad, Jérôme Salomon.

El análisis más completo hasta ahora, sobre 45.000 casos confirmados en China, demostró que la mortalidad aumenta sobre todo con la edad (14,8% entre los mayores de 80 años frente a 0,4% entre los cuadragenarios).

Pero según otro estudio chino -sobre un número mucho más reducido de pacientes, de 1.099- 41% de los casos graves tenían entre 15 y 49 años y 31% entre 50 y 64 años (frente a 0,6% para los menores de 14 años y 27% para los mayores de 65 años).

“Es cierto que los más mayores son más frágiles y están más expuestos a formas graves, pero [el coronavirus] también puede afectar a personas relativamente jóvenes sin patologías crónicas”, según Salomon.

Contagio

Los especialistas coinciden en el hecho de que cada enfermo del Covid-19 contagia a entre dos y tres personas si no se toma ninguna medida para combatir la epidemia.

El Covid-19 es por lo tanto más contagioso que la gripe, cuya tasa está evaluada en 1,3.

“Conocemos el virus de la gripe desde hace 100 años, está bien estudiado (…) Este es realmente un nuevo virus que se parece a la gripe en cuanto a los síntomas (dolor de cabeza, dolor generalizado, fiebre…) pero hay grandes diferencias”, según Salomon.

Una de ellas es que “no estamos protegidos” contra el Covid-19: “No hay vacunas, no hay tratamiento” y el hombre no está naturalmente inmunizado contra este virus, que su organismo nunca antes había experimentado.

Su tratamiento consiste en tratar los síntomas.

Algunos pacientes reciben antivirales y otros tratamientos experimentales, cuya eficacia se está evaluando.

En cuanto a la vacuna, pese a algunas investigaciones en curso y golpes de efecto entre competidores de la industria, no se podrá contar con ella antes de varios meses.

Gestos importantes

Los virus de la gripe y del Covid-19 tienen también este punto en común: su propagación se combate de la misma forma a nivel individual.

Es lo que se denominan medidas barrera: evitar estrecharse la mano, besarse, lavarse las manos con frecuencia, toser y estornudar en el hueco del codo o en un pañuelo desechable, llevar una mascarilla cuando se está enfermo…

Estos gestos higiénicos son, sin embargo, frecuentemente ignorados, pese a que son eficaces para varias infecciones invernales como la gripe, el resfriado, la bronquitis, la gastroenteritis…

“¿Sabía usted que 2 de cada 10 personas no se lava las manos de forma sistemática tras haber ido al baño? Y que solo 42% se cubre la boca con el codo o un pañuelo cuando tosen o estornudan?”, apuntaba el Ministerio francés de Sanidad hace dos años en una campaña bautizada “Invierno sin virus”.

¿Cuánto sobrevive el virus? verdades y mentiras que circulan en la web

El nuevo coronavirus puede vivir en el aire durante varias horas y en algunas superficies por hasta dos o tres días, de acuerdo con pruebas realizadas por científicos del gobierno estadounidense y otros expertos. Su trabajo, publicado el miércoles, indica que el virus puede diseminarse por el aire e igualmente al tocar objetos contaminados por otros que lo tienen, además de la transmisión de persona a persona. A continuación un resumen de las principales afirmaciones que se hacen en mensajes virales erróneos.

La investigación completa está aquí:

• Resfrío y secreción nasal: es falso que resfrío, secreción nasal o esputo no son síntomas del nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus “puede causar congestión y secreción nasal y esputo” porque “los síntomas son primero similares a los de un resfriado clásico”, dijo Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad de California.

• Resistencia al calor: un mensaje viral asegura que el coronavirus muere a una temperatura de 26 a 27°C. Sin embargo, “no sabemos, en la actualidad, si el clima o las temperaturas tienen un impacto en la difusión del Covid-19”, explican los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

• ¿Beber agua caliente? “No hay necesidad de cambiar la temperatura del agua que usted bebe. El agua potable siempre es importante, no solo para el coronavirus”, agrega el profesor Brandon Brown, de la Universidad de California.

• Tipo de máscaras Es falso que cualquier máscara puede filtrar el virus, por su gran tamaño. El diámetro de la partícula del nuevo coronavirus varía entre 60 nm y 140 nm, según un informe publicado en “The New England Journal of Medicine”. Las autoridades sanitarias francesas recomiendan el uso de dos máscaras específicas: el personal de salud, “en contacto cercano” con los pacientes debe usar “una máscara de filtro tipo FFP2”. Las personas enfermas y las personas en contacto con pacientes de “riesgo moderado / alto” deben usar las máscaras antisalpicaduras “quirúrgicas”. El uso de estas máscaras médicas por parte de la población no enferma “no es necesario”, según la OMS.

• El vuelo del virus: es engañoso afirmar que, tras un estornudo, el virus vuela alrededor de tres metros antes de caer al suelo. La recomendación de la OMS es mantener al menos un metro de distancia entre las personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. “Cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el 2019-nCoV tose o estornuda proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus”, sostiene la OMS.

• ¿El virus primero infecta la garganta? Según los CDC y la OMS, los principales síntomas del coronavirus son fiebre, tos, falta de aire y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos o simplemente presentar síntomas similares a los de un resfriado o gripe. El período de incubación varía de uno a 14 días, según la OMS.

• Contagio al tacto: es verdad que la forma más común de infectarse es tocando cosas y que hay que lavarse las manos con frecuencia. Aunque la OMS no registra un tiempo de caducidad del virus en las manos, sí recomienda lavarlas frecuentemente con “un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón”.

• ¿Gárgaras? La AFP examinó las recomendaciones oficiales de la OMS y varios países: en ninguna parte se menciona hacer gárgaras con enjuague bucal o sal para eliminar gérmenes como el coronavirus.