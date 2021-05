El Municipio de Viedma denunció «violentos ataques» a las estaciones de bombeo pluvial

El Municipio de Viedma afirmó a través de un comunicado que en hechos "aparentemente coordinados", las estaciones de bombeo de los sistemas de desagües pluviales de los barrios Lavalle y San Martín sufrieron ataques vandálicos.

Según se informó "se desconectaron los sistemas eléctricos automáticos, arrancando los cables, y se intentaron romper los tableros", indicó Gastón Gutiérrez, titular del área de Servicios, Espacio Público y Ambiente de Viedma.

Además "se encontraron ladrillos y maderas arrojados sobre las bombas con evidente intención de dañarlas", agregó el funcionario.

"La congruencia de los hechos nos hace sospechar de un ataque coordinado", ya que "no solemos tener ataques tan destructivos en forma conjunta", finalizó Gutiérrez.

En tanto, el intendente Pedro Pesatti a través de sus redes sociales expresó que esa acción fue una "bestialidad. No sé cómo expresarlo, no quiero caer en groserías. Nos destruyeron el sistema de desagües pluviales del barrio Lavalle".

Agregó que "hoy, si llueve, no tenemos cómo sacar el agua de ese sector donde viven miles de viedmenses. No sabemos, por otra parte, si fueron los mismos vándalos los que también intentaron destruir la bomba del Barrio San Martín. Allí quemaron el sistema automático y no pudieron continuar su tarea destructiva en la misma proporción que en el barrio Lavalle, pero el daño también lo hicieron".

El jefe comunal también se preguntó "a qué obedecen estás conductas tan parecidas a la de los vándalos que hace unos meses destruyeron el cesto para contener la basura que antes terminaba en el río?!. No se imaginan la bronca que tengo…! Para desahogarme, responderé con lo que siempre me da fuerzas: Viva Viedma! Viva Viedma! Viva Viedma!", finalizó Pesatti quien destacó y agradeció, a vecinos y vecinas que se preocuparon por la situación.