La ciudad de Neuquén lidera la inversión en infraestructura a nivel nacional

La obra de la avenida Mosconi es la más importante que lleva adelante la gestión (Emiliano Ortiz)

La capital provincial se consolidó como la ciudad con mayor inversión en infraestructura de todo el país, en base a un relevamiento que compara los presupuestos y la distribución de recursos de los principales distritos argentinos. El indicador principal de este posicionamiento radica en la proporción presupuestaria interna que se asigna de manera directa al desarrollo urbano en cada barrio.

Para el presente ejercicio, el presupuesto general de la ciudad alcanzó la suma de $557.000.000.000. De ese total, un 42% fue destinado originalmente a la ejecución de obras públicas, un porcentaje que sitúa a la capital neuquina en la cima del ranking nacional de inversiones en infraestructura. De hecho, estimaciones oficiales proyectan que la ejecución real al cierre del período anual superará ese 42% inicialmente presupuestado.

El reporte técnico emitido por las autoridades capitalinas contrasta esta realidad con la de otras jurisdicciones de gran escala. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asigna un 20% de sus recursos a la obra pública y Córdoba Capital destina un 9% , el informe detalla que Mendoza invierte un 14%, Rosario un 12% y Santa Fe un 22% en este mismo concepto.

Estructura del gasto y eficiencia financiera

En términos de diagramación de la estructura de gastos, se remarcó una fuerte diferenciación respecto al promedio nacional en lo referido a las erogaciones corrientes. El gasto en personal de la Municipalidad de Neuquén representa apenas el 25% del total de las partidas, configurándose como el porcentaje más bajo dentro del panel comparativo de ciudades analizadas.

La sostenibilidad de este esquema se apoya en una optimización del gasto corriente que contrasta con los indicadores de otros municipios del país. El relevamiento expone que ciudades como Posadas destinan un 59% de sus recursos a la planta de personal, en tanto que Catamarca eroga el 52% en el rubro de haberes y solo un 15% en el desarrollo de obras públicas.

La previsibilidad financiera y el diseño del flujo de fondos permitieron sostener la ejecución simultánea de grandes proyectos sin recurrir a mecanismos de financiamiento externo. Al respecto, el intendente Mariano Gaido afirmó: “Neuquén tiene cero endeudamiento y un superávit que nos permite decir con orgullo que estamos haciendo historia con un plan de obra pública único en el país”.

Conectividad urbana y grandes obras viales

El plan de desarrollo urbano actual incluye intervenciones clave destinadas a la movilidad y la conectividad vial. Entre las principales obras viales se destacaron las tareas en la denominada gran avenida o avenida Mosconi y el puente elevado del Acceso Norte , siendo la obra de la Mosconi catalogada como la más relevante de la gestión.

En lo que respecta al desarrollo estratégico y la conectividad a gran escala, la comuna remarcó el avance de proyectos que buscan transformar la matriz socioeconómica. Estas importantes intervenciones de ingeniería vial complementan las 30 avenidas ya desarrolladas durante la actual administración.

Asimismo, se acentuó la evolución del Polo Tecnológico de la Patagonia, un complejo científico de vanguardia que sigue sumando infraestructura. Este espacio ya cuenta con dos edificios construidos y marcha hacia la adjudicación de una tercera estructura orientada a la biomedicina y bases de datos (data center).

Infraestructura social y espacios de esparcimiento

El dinamismo de la inversión pública se refleja de manera directa en la agenda de infraestructura social y deportiva de la ciudad. Las autoridades ponderaron la consolidación de espacios comunitarios mediante la creación de miniciudades deportivas en los barrios.

Esta política de descentralización y contención social ya registra metas cumplidas y proyectos en ejecución. Actualmente, la ciudad ya cuenta con cuatro Salas de Actividad Física (SAF) finalizadas y registra firmes avances en la construcción de un quinto complejo en el barrio Melipal.

Finalmente, el programa contempla la expansión de la infraestructura de recreación en los sectores ribereños. Bajo esta premisa, se confirmó la expansión del Paseo Costero sobre el río Neuquén, sumando un nuevo tramo vial y peatonal entre las calles El Chocón y Aguado que incluye bicisendas, veredas y miradores.