La atención estatal y la nueva mirada

Días de trabajo sobre el humor estatal. Es un control que Weretilneck nunca descuida y que más atiende cuando se aproxima una elección. Por eso, el lunes anunció el pase a planta y estabilidad laboral para unos 4.200 contratados. Repite una receta conocida. Ocurrió en el 2015 y en el 2019. La primera la acordó con UPCN (Juan C. Scalesi) y las restantes con ATE (Rodolfo Aguiar).

Veinticuatro horas después llegó el segundo gesto. El pago conjunto de los salarios de junio y del aguinaldo. En la última década, esos depósitos se cumplieron por separado, salvo en el 2024.

El clima favorable duró poco. A las pocas horas irrumpió una noticia falsa sobre un allanamiento en Casa de Gobierno para secuestrar una computadora del gobernador. Weretilneck desmintió todo y apuntó hacia el peronismo. Algo de razón tiene. Quizás no por el origen de la versión. En política, las fake news no siempre tienen dueño, pero casi siempre encuentran voluntarios.

Eso era imaginario, pero sí asomó un verdadero y grave suceso. Alguien accedió al “legajo” del gobernador, integrado en la base de información estatal, e imprimió una copia de su recibo de sueldo, que luego apareció pegada en los baños de la Casa de Gobierno.

El episodio activó a Altec. La empresa verificó el acceso, retiró el equipo involucrado y, luego, el lunes, el gobierno formalizó la denuncia penal. Ese orden despierta una discusión futura. La previa “colaboración” de Altec modificó la escena antes del acceso judicial. El miércoles, la fiscal Yanina Pasarelli recién se hizo de la computadora en cuestión.

La empresa descartó un hackeo. El ingreso -explica- se hizo usando el usuario y la contraseña. Su desafío ahora es otro: convencer de que el sistema sigue siendo confiable.

La violación llega en un momento inoportuno. Altec liderará el control biométrico y reconocimiento facial de los estatales para su asistencia, con un contrato de la firma Airata por unos 1.500 millones de pesos, según datos extraoficiales. La filtración realimentó los miedos sobre la protección de los datos personales.

El asunto ocupó parte del encuentro operativo del viernes de los ministros Demetrio Thalasselis (Salud) y Milton Dumrauf (Modernización), y la secretaria Tania Lastra (Función Pública). Se sumaron referentes con ATE, con reparos y pedidos de alternativas. Esta semana se instalarán los primeros dispositivos en el hospital de San Antonio. ¿Los plazos de expansión? En Río Negro, los tiempos, cada vez más, empiezan a medirse con la agenda electoral.

Ese estado siempre empuja. Apartado del oficialismo, el vicegobernador Pedro Pesatti espera. Y escribe. El jueves publicó un texto sobre la realidad económica y sus consecuencias. Cerró con una frase simple, aunque políticamente cargada: “Estoy pensando mis pasos” porque “debo ayudar a reconstruir”. Bastó para disparar versiones sobre su destino. Pesatti, sin embargo, no adoptará -por ahora- ninguna definición.

Roca y María Emilia Soria concentran, poco a poco, la atención oficialista. La flamante conducción se instalará mañana en la ciudad valletana para avanzar en el propuesto despliegue territorial. Nada es elegido al azar. Weretilneck se convence de que la disputa electoral mayor será con la jefa roquense y el peronismo.

Con Aníbal Tortoriello tendrá otro objetivo inicial: impedir que capitalice un respaldo libertario que lo fortalezca. Para eso, el gobernador apuesta a sus vínculos con la Nación (ayudará si, al final, se confirma que su amigo Diego Santilli será Jefe de Gabinete) y el peso de los intereses con los megaproyectos energéticos, mientras, además, cuida que su andar gubernamental no contradiga al relato de época. Así, vigila el desarrollo político del plan de ingreso de los contratados a planta permanente.

Sabe del riesgo frente a la mirada mileista, pero conoce también que los estatales siguen siendo el piso sobre el que camina la política cotidiana.