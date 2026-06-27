Prorrogan la emergencia agraria por la sequía en Neuquén

El gobernador firmó el decreto que se publicó en el último Boletín Oficial de la provincia. Foto Matías Subat.

El gobierno de Neuquén oficializó la extensión del estado de Emergencia Agraria y/o Desastre Agrario por sequía en todo el territorio provincial por un plazo de seis meses, con vigencia a partir del próximo 1 de julio de 2026. La medida, dictada a través del Decreto N° 0862 con fecha del 23 de junio y publicada en el Boletín Oficial, excluye de esta condición únicamente a los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia.

La resolución del Ejecutivo provincial le dio continuidad a las disposiciones del Decreto N° 1303 de octubre de 2025, el cual fijó un período inicial de asistencia de 18 meses con opción a prórroga.

De acuerdo con los considerandos de la norma, los informes técnicos de la Subsecretaría de Producción, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) determinaron que las condiciones de déficit hídrico estructural, escasa acumulación nival y sequía no solo persistieron en la región, sino que presentaron indicadores de agravamiento respecto de los registros previos.

El decreto, que contó con el refrendo en Acuerdo General de Ministros, estipuló que el régimen estará dirigido de manera exclusiva a aquellos productores agropecuarios que cuenten con el correspondiente certificado de emergencia o desastre agrario, otorgado en función del nivel de afectación verificado en sus explotaciones productivas rurales.

Asimismo, el gasto que demande la aplicación de las medidas de mitigación e inversión será imputado a las partidas presupuestarias del Ejercicio General Vigente.

Los informes técnicos integrados en la norma, particularmente los estudios elaborados por la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche del INTA, precisaron que el Año Hidrológico 2025-2026 registró un marcado descenso de lluvias y nevadas en territorio neuquino. Este rango porcentual de reducción consolidó un balance negativo entre la oferta y la demanda de agua, lo que impactó en los caudales diarios de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Collón Curá, igualando o reduciendo los mínimos históricos locales anotados desde el año 1998.