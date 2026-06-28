Necrológicas de hoy, domingo 28 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 28 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SOSA, TIAGO
Patagonia Pallets y sus compañeros de trabajo lamentamos su partida. Acompañamos en este doloroso momento a toda la familia expresándoles nuestras más sinceras condolencias.
MIQUEO, SARA
Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados el día 27/06 a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PRADENA, CARMEN ROSA
Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos serán inhumados a las 16:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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