Necrológicas de hoy, domingo 28 de junio de 2026

SOSA, TIAGO Patagonia Pallets y sus compañeros de trabajo lamentamos su partida. Acompañamos en este doloroso momento a toda la familia expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

MIQUEO, SARA Falleció en Neuquén el día 25 de Junio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados el día 27/06 a las 09:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF