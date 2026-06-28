Uno de cada cuatro vehículos de la Policía de Río Negro está fuera de servicio: el informe que llegó a la Legislatura

El estado del parque automotor de la Policía de Río Negro quedó expuesto a partir de la respuesta que el Ministerio de Seguridad y Justicia remitió a la Legislatura provincial en el marco del Pedido de Informes N° 373/2026. La documentación oficial revela que la fuerza cuenta con 828 vehículos, de los cuales 609 se encuentran operativos y 219 permanecen fuera de servicio.

El relevamiento forma parte de un amplio diagnóstico elaborado por distintas áreas de la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad y Justicia, que también incluye información sobre personal, equipamiento, seguridad vial, estadísticas delictivas y funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo está integrada la flota policial de Río Negro

Según el informe oficial, los 609 vehículos en funcionamiento se encuentran distribuidos en comisarías, destacamentos, brigadas rurales, unidades regionales y cuerpos especializados de toda la provincia, donde cumplen tareas de prevención, patrullaje, investigación, seguridad vial, control rural y apoyo logístico.

La flota está integrada por automóviles, camionetas, motocicletas, minibuses, camiones, autobombas y otros vehículos especiales. El inventario muestra además la convivencia de móviles incorporados recientemente con otros que llevan varios años de servicio.

Entre las unidades operativas aparecen camionetas Nissan Frontier y Toyota Hilux, automóviles Fiat Cronos y motocicletas Honda XR 250, incorporados en los últimos años para reforzar la capacidad operativa de la fuerza, junto con vehículos de mayor antigüedad que continúan prestando servicio en distintas dependencias.

Uno de cada cuatro móviles no está en condiciones de prestar servicio

Además del detalle de las unidades operativas, el expediente incorpora un listado de 219 vehículos fuera de servicio, asignados a distintas dependencias policiales de Río Negro.

La nómina incluye automóviles, camionetas y motocicletas de distintas generaciones, desde unidades relativamente nuevas hasta otras con más de dos décadas de uso.

Los datos muestran que el 73,5% del parque automotor policial se encuentra operativo, mientras que el 26,5% permanece fuera de circulación. En términos prácticos, significa que uno de cada cuatro vehículos de la fuerza no puede ser utilizado actualmente para tareas de prevención, patrullaje o seguridad.

El informe se conoció tras los anuncios de nuevas incorporaciones

El diagnóstico elevado a la Legislatura se difundió pocos días después de que el Gobierno de Río Negro anunciara nuevas inversiones para renovar la flota policial.

Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad y Justicia el pasado 18 de junio, desde diciembre de 2023 la Policía incorporó 100 automóviles Fiat Cronos destinados a tareas de prevención y patrullaje y recuperó más de 200 vehículos que se encontraban fuera de circulación.

A esas incorporaciones se suman 26 camionetas 4×4 y 4×2 completamente equipadas, 18 motocicletas, un vehículo utilitario todoterreno (UTV) y dos cuatriciclos, destinados a fortalecer el despliegue operativo en ciudades, zonas rurales, áreas de montaña y corredores viales.

El pedido de informes que permitió conocer el estado de la flota

Los datos forman parte de la respuesta oficial al Pedido de Informes N° 373/2026, impulsado por legisladores María Patricia Mc Kidd, Gabriela Alejandra Picotti, Santiago Ibarroulay, Claudio Alejandro Doctorovich, Ayelén Spósito, María Magdalena Odarda, Luciano Jesús Delgado Sempé y Carmelo Fabián Pilquinao, quienes requirieron precisiones sobre recursos humanos, equipamiento, funcionamiento y estadísticas de las fuerzas de seguridad provinciales.