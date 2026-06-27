Matkovic se prepara para asumir como juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén

La jura será en AMUC, el salón que está sobre avenida Argentina casi llegando al Monumento a la Bandera. Foto Matías Subat.

Pablo Matkovic jurará como juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén el lunes 6 de julio, a partir de las 9, en el salón AMUC de la ciudad de Neuquén.

El actual defensor federal tiene 45 años. Recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es jefe del Departamento de Derecho Público Penal y Procesal y director de la diplomatura en Narcocriminalidad y Microtráfico de la sede Comahue de la Universidad de Flores.

Su pliego fue aprobado por el Senado recientemente, junto a un lote de designaciones enviadas por el presidente Javier Milei.

El TOF tiene hoy un único juez, que es Alejandro Cabral, y aún queda una vacante por completar.

Este puesto podría ser cubierto por Juan Manuel Kees, que es magistrado en la justicia provincial, y lidera el orden de mérito del concurso. Fue el presidente del tribunal de juicio que intervino en la causa por la estafa con planes sociales.