El Papa envió rosarios a exrepresores detenidos

Francisco. Envió cincuenta rosarios a militares presos en cárceles del país o en su domicilio.

El papa Francisco le envió más de 50 rosarios bendecidos a militares detenidos en la Argentina en el marco de causas por delitos de lesa humanidad y llamó a “seguir trabajando por la Justicia”. Según publicó el diario La Nación, lo hizo a través del obispo castrense, Santiago Olivera, a quien recibió en ayer audiencia privada en la biblioteca pontificia del Palacio Apostólico del Vaticano.

“El Papa me ha entregado rosarios, para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando”, dijo el obispo Olivera, a través de un comunicado.

“Algunos me reclamaban por qué a Milagros Sala sí y a ellos no y el Papa no solo me bendijo y entregó más de cincuenta rosarios para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel de Campo de Mayo, de Ezeiza o están en sus casas detenidos, para que sigan rezando, sino también grabó un audio para todos los miembros de mi diócesis”, destacó el religioso consultado por el diario La Nación.

Olivera mantuvo una reunión con el Papa que duró 45 minutos. Según contó luego, la charla con Francisco se centró en la situación de exrepresores detenidos: “En marzo van a ser tres años que el Papa me nombró como obispo castrense y hablamos de mi cargo y de mi servicio, que no es fácil vista la historia reciente de la Argentina y de la necesidad de que siga trabajando por el encuentro, la justicia y la verdad, sin perder de vista las situaciones de muchos militares detenidos injustamente”, subrayó.

El obispo castrense aseguró que el Papa “coincidió” en considerar que “no son justicia las prisiones preventivas exageradas” que pesan sobre exmilitares, acusados de crímenes de lesa humanidad, de edad avanzada. “El abuso de la prisión preventiva es injusto no solo para los políticos, sino también para los militares”, dijo Olivera

El religioso utilizó el término “subversión” en el marco de la charla con Francisco, que en el pasado recibió a referentes de la lucha por los Derechos Humanos como Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo y Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, además de otros familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar.

“Con el Papa también hablamos de la posibilidad de que familiares de militares presos o que han sido víctimas de la subversión puedan ser recibidos por él, que se manifestó dispuesto a oír y acompañar esta problemática”, concluyó, tras la reunión, Olivera.