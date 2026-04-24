Río Negro presenta sus productos turísticos en el mercado nacional: «la Patagonia en un solo lugar»

La Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) encabeza una serie de acciones estratégicas en Buenos Aires, Rosario, Neuquén y Mendoza, además de una incursión internacional en Chile, para consolidar el flujo de turistas de cara a los meses de nieve y presentar nuevos productos de toda la provincia.

Con el objetivo de posicionar la diversidad de sus atractivos y fortalecer el vínculo con el mercado nacional, principal emisor de turistas hacia la región, la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) anuncia su calendario de promoción para el lanzamiento de la Temporada de Invierno.

Bajo el lema «Río Negro: La Patagonia en un solo lugar», la provincia continúa una estrategia que comenzó con éxito en Córdoba, Uruguay y Brasil a principios de mes, y que ahora se intensifica con un cronograma que combina la capacitación a profesionales del sector (B2B) con acciones de impacto directo para el público final.

Cronograma de acciones: Presencia federal e internacional

Las acciones de promoción abarcan puntos clave del país y el exterior, destacando los siguientes momentos:

Rosario (29 de abril): Participación en el Workshop ARAV y encuentro estratégico con prensa local para presentar las novedades de los destinos rionegrinos.

Buenos Aires (1 y 2 de mayo): Activación de la marca Río Negro en el 150 aniversario del Hipódromo de Palermo. Copa Provincia de Río Negro con sorteos y premios para los asistentes.

Neuquén (13 y 14 de mayo): Jornadas que incluyen un Workshop técnico en el Casino Magic y Lanzamiento de la Temporada de Invierno en el Espacio Duam, un evento clave para el mercado regional.

Santiago de Chile (14 de mayo): En paralelo, la oferta rionegrina cruzará la cordillera para participar en el Workshop LADEVI, fortaleciendo el mercado receptivo internacional.

Mendoza (28 y 29 de mayo): Cierre de mes en el Congreso de FAEVYT, el evento más importante para las empresas de viajes y turismo del país, acompañado de un desayuno exclusivo para la prensa mendocina.

Consolidando el destino

«Nuestras acciones hacen foco en los mercados que históricamente más nos eligen, pero también en abrir nuevas oportunidades para operadores y agentes. Queremos que el viajero sepa que en Río Negro encuentra toda la esencia de la Patagonia: desde la Cordillera y la nieve hasta la Costa, el Valle y la Estepa», señalaron representantes de ATUR.

Con esta gira, Río Negro reafirma su liderazgo en el turismo invernal argentino, garantizando que tanto los agentes de viajes como el público final cuenten con toda la información y servicios necesarios para disfrutar de una temporada que se aguarda con muy buenas expectativas.