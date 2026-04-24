Los diputados de Neuquén no opinarán sobre un conflicto entre bloques en Chos Malal: qué se decidió

El proyecto impulsado por diputados opositores de Neuquén para repudiar una decisión del Concejo Deliberante de Chos Malal que impidió a una concejal conformar un bloque unipersonal finalmente se archivó ayer en comisión.

Pese a que el MPN había acompañado una moción de preferencia para priorizar su tratamiento, en la reunión que se realizó el jueves volvió a alinearse oficialismo de La Neuquinidad y sus votos permitieron rechazar el pedido.

La diputada Yamila Hermosilla (Comunidad), quien preside la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamentos fue quien mocionó el pase a archivo, tras exponer una nota enviada por la presidenta del Concejo Deliberante de Chos Malal.

Allí, Gimena Laura Vega informó que el cuerpo deliberativo se encuentra «en pleno y normal funcionamiento» y desarrollando sus actividades con «total regularidad». Planteó que los integrantes del bloque del MPN participan «con normalidad» en la comisiones y que aún lo preside la concejal María Graciela López, quien había realizado el pedido para escindirse de la bancada y crear una unipersonal llamada Compromiso por Chos Malal.

Sin embargo, aclaró que para «propiciar un ámbito adecuado de trabajo», la concejal tiene ahora un espacio físico individual. Esta medida busca favorecer una dinámica ordenada y eficiente dentro del bloque», planteó.

«Decisiones locales y autónomas»

Hermosilla le dijo a sus pares de la comisión que, si bien la Legislatura ha autorizado la creación de nuevos bloques e interbloques «no nos da la potestad para decirlos a los concejales lo que tengan que hacer». «Son decisiones locales y autónomas. La Legislatura no puede entrometerse en un poder local», afirmó.

El presidente del bloque, Ernesto Novoa, pidió acompañar la moción para archivar el proyecto.

Brenda Buchiniz, una de las autoras de la iniciativa junto con César Gass, Mónica Guanque, Federico Méndez y Cecilia Papa, todos del interbloque Neuquén República, justificó que el Concejo Deliberante había indicado que utilizó el reglamento interno de la Legislatura por no contar con uno propio.

«Me queda un sinsabor de que no podemos hacer nada. Ayer un diputado oficialista le hablaba a un senador y nosotros no podemos hablarle a un Concejo Deliberante», planteó. Novoa había cuestionado en la sesión del miércoles al senador de LLA, Pablo Cervi, por sus crítica al gobierno provincial y le reclamó interceder frente a la crisis de PAMI.