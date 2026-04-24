Mendoza suma respaldo nacional para atraer inversiones mineras internacionales 

El convenio fue firmado durante un foro que reunió a empresarios, inversores y funcionarios en la capital mendocina.

Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia para posicionarse dentro del mapa minero internacional con la incorporación de PromArgentina a Andean Bridge, una plataforma creada para vincular proyectos de la región con fuentes de financiamiento global.

“Mendoza está incursionando en la minería sostenible y este programa busca transformar a la provincia en un hub financiero”, destacó el Gobernador Alfredo Cornejo. En el marco del Andean Capital Forum, que reunió durante tres jornadas a referentes internacionales en minería y finanzas, PromArgentina se sumó a la iniciativa Andean Bridge.

La iniciativa fue presentada durante el Andean Capital Forum, un encuentro desarrollado en la provincia que reunió durante tres jornadas a referentes del sector minero, mercados de capitales y organismos públicos.

El evento fue organizado por el Gobierno de Mendoza junto a Impulsa Mendoza, IN-VR, la Toronto Stock Exchange, la Bolsa de Comercio de Mendoza y BYMA, se reunieron en la provincia referentes del sector minero, financiero y gubernamental para vincular proyectos con mercados de capitales.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por representantes de PromArgentina, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones, junto A y de IN-VR, la firma especializada en advisory internacional que participa en el desarrollo de la plataforma financiera.

Desde el Gobierno mendocino sostienen que la provincia busca ampliar su matriz económica y generar nuevas herramientas para acompañar proyectos de gran escala que requieren inversiones de largo plazo.

La administración provincial considera que el contexto global abre una oportunidad para que Mendoza tenga un rol más activo en la atracción de capital destinado a exploración y desarrollo minero.

El acuerdo también apunta a consolidar un canal estable entre empresas locales y mercados financieros internacionales que tradicionalmente concentran inversiones en recursos naturales. El Andean Capital Forum reunió durante tres jornadas a los principales referentes del ecosistema minero global: inversores institucionales, empresas, organismos multilaterales, representantes de gobiernos nacionales y provinciales y autoridades diplomáticas.

El foro tuvo como objetivo central consolidar un canal directo entre los proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú y las principales fuentes de financiamiento internacional, que incluyen mercados de capitales, bancos de inversión, fondos especializados e inversores institucionales.

Con este nuevo esquema, Mendoza busca fortalecer su perfil como un centro regional para estructurar financiamiento minero en Sudamérica.