El penal de Boffelli que pudo cambiar la historia de Los Pumas contra Francia

Los Pumas tuvieron una situación inmejorable para ganarle a Francia, en el debut del Mundial de rugby de Japón, pero un penal errado en el último minuto se lo privó.

Aunque Argentina tuvo un mal primer tiempo, levantó mucho en el segundo y llegó a remontar la desventaja de 20 a 3 al ponerse 21-20 arriba.

Los galos volvieron al frente con un drop pero Los Pumas tuvieron su chance sobre el cierre.

Emiliano Boffelli pateó un penal desde lejos y falló a los tres palos por muy pocos centímetros.

"Uno se prepara todo el año para estas cosas, es el sueño de todos tener un penal en la última y meterla, no la pude meter, es una lástima", lamentó el fullback.

"Me quise asegurar de llegar y me faltó puntería. Me va a durar la tristeza, pero el sábado tenemos otro partido y no podemos bajar los brazos", agregó.

La derrota es dura para el seleccionado ya que Francia era el rival a vencer para la clasificación. Ahora deberá ganar lo que queda, incluido el duelo con Inglaterra, un rival de peligro.