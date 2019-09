El peronismo que deja Martín Soria

Las derrotas se sucedieron en la provincia y los municipios, a excepción de Roca, bajo el liderazgo del ahora candidato a diputado nacional.

Hace mucho que el peronismo K se impone en Río Negro cada vez que está en juego la presidencia, una diputación o un lugar en el Senado. Las primarias del 11 de agosto lo ratificaron. Es llamativa, no obstante, la pérdida de votantes que viene sufriendo el PJ en las elecciones provinciales y municipales. Recluidos en Roca, los Soria van camino de perder el liderazgo del partido, pero eso no sería nada si no fuera porque no hay referentes de peso a la vista que tomen la posta.

Con el senador Miguel Pichetto -que siempre fracasó cuando quiso gobernar Río Negro- en pleno proceso de inmolación al fuego lento del macrismo, no aparece después de Martín Soria nadie en condiciones, capaz o con voluntad de recoger los pedazos del peronismo desparramado por toda la provincia. Ni Bariloche ni Cipolletti ni Viedma tienen dirigentes que vayan a salir con la cabeza fuera del agua en el proceso electoral de los municipios que cierra en octubre.

Aún hay que votar en la capital de la provincia, donde en abril Juntos le sacó más del doble de votos el PJ para gobernador (60% a 25%). El partido provincial lleva al vicegobernador Pedro Pessati como candidato a intendente y el macrismo, al exvice radical Mario de Rege. Evelyn Rousiot tendrá la difícil tarea de representar al Frente de Todos en esa elección.

También resta saber qué pasará en Villa Regina y Cinco Saltos.

¿Y Doñate?

En la lista del Frente de Todos que se impuso por amplio margen en las elecciones primarias del mes pasado, la figura principal es la de Martín Doñate, el referente de La Cámpora que desde Luis Beltrán saltó a la Legislatura, luego a la Cámara de Diputados de la Nación y ahora busca una banca en el Senado. En los cuatro años que lleva en el Congreso no mostró vocación de liderar esta nueva etapa, más allá de las declaraciones contra Martín Soria días después de la derrota de abril.

Lo acompaña Silvina García Larraburu, que hace seis años había logrado un lugar en el Senado detrás de Pichetto. La barilochense se mantuvo al margen de las disputas provinciales y municipales en las que el peronismo salió derrotado.

No aparecen nuevos liderazgos para conducir la reconstrucción, frente a un oficialismo que suma más poder y quiere cerrar el año con más municipios.

Fue muy criticada el año pasado por su cambio de voto respecto del aborto legal, seguro y gratuito. Se transformó en la única senadora de su bloque que no acompañó el proyecto que había llegado aprobado de Diputados.

-¿Qué vas a hacer el año que viene con este asunto?-le preguntaron en confianza en una esquina de Bariloche.

-Voy a votar por la despenalización, pero no la trampa del año pasado -dicen que respondió, sin que su interlocutor pudiera reclamar más argumentos.

García Larraburu está conforme con su papel en el Senado y difícilmente pueda (ni quiera) liderar esta nueva reconstrucción del peronismo. Está en la lista del Frente de Todos, igual que Doñate, por una decisión de los Fernández, que después de todo son los dueños de los votos. Además, en Luis Beltrán y en Bariloche, las ciudades de ambos candidatos, el Frente de Todos perdió las elecciones municipales.

Juntos Somos Río Negro terminará el año con un poderío político impensado hace unos meses: el gobierno provincial hasta el 2023, tres legisladores más; las intendencias de Bariloche, Cipolletti, Catriel, Choele Choel, El Bolsón y Allen; y la expectativa de triunfo en San Antonio Oeste y Villa Regina, que votan el 27 de octubre, junto con la general nacional. Además, dan por descontado que Alberto Weretilneck será senador y Luis Di Giacomo, diputado nacional.

El gobernador Alberto Weretilneck terminará su mandato de siete años y once meses con una situación financiera delicada. Tiene 87.700.000 dólares del plan Castello en bonos nacionales “reperfilados” que debían vencer el 27 de este mes y los difirieron para marzo.

Negocian las provincias que son tenedoras de bonos nacionales el cobro lo más rápido posible de los papeles; muchas tienen la idea de colocar los dólares en el exterior. ¿El ministro de Economía, Agustín Domingo, lo estará pensando?