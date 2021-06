El polémico artículo sobre Kate Winslet que generó indignación en las redes sociales

Kate Winslet está en boca de todos desde hace alguna semanas por su rol protagónico en la popular serie de HBO Mare of Easttown. Su nombre volvió a ser tendencia hoy pero a partir de un polémico artículo periodístico.

El diario español El País publicó una nota titulada "Por qué nos gusta más Kate Winslet gorda y vieja que de musa del ‘Titanic’". Los adjetivos utilizados por la periodista Nuria Labari generaron indignación en las redes sociales.

El artículo pretendía criticar los estereotipos de Hollywood y celebrar la elección de la actriz británica de 45 años para ese papel sin embargo logró el efecto contrario.

Se ha liado porque he usado las palabras gorda y vieja en un titular. La palabra musa en cambio no ha molestado a nadie. Aclaro que no quería insultar a Kate sino al sistema que hace que estas dos palabras parezcan insultos. https://t.co/ZvqC9Slbaf

La autora se defendió en su cuenta de Twitter al decir que "no quería insultar a Kate sino al sistema que hace que estas dos palabras parezcan insultos".

Muchos usuarios recordaron que Winslet también había recibido críticas sobre su aspecto físico cuando protagonizó Titanic en 1997.

El artículo pretende criticar los estereotipos de Hollywood y no estaría mal si no fuera porque en su premisa cae en esos estereotipos: objetivamente, Kate Winslet NO es vieja (sólo tiene 45 años) y NO está gorda (simplemente no tiene una talla 36); es una actriz inmensa, eso sí. pic.twitter.com/wh16HATdSS