El precio del Brent apuntaló las acciones petroleras en la bolsa

Después de poco más de 2 años el precio internacional del petróleo de referencia para Argentina, Brent, volvió a superar los 72 dólares y desde que arrancó el año acumula una recuperación de más de 38%. Este buen rendimiento y sobre todo el salto que registró esta semana se reflejó en las acciones de las petroleras locales en los mercados internacionales.

Con Vista Oil&Gas a la cabeza, Pampa Energía e YPF mostraron un importante salto en la cotización de sus acciones en la Bolsa de valores de New York. Los números son elocuentes y sin dudas la que mejor surfeó el rally fue la petrolera de Miguel Galuccio: veamos.

En el arranque de enero las acciones de Vista, YPF y Pampa cotizaban US$ 2,52; US$ 4,52 y US$ 13,08 respectivamente. Y en la apertura de mercado de hoy las mismas empresas mostraron una cotización de US$ 4,10; US$ 5,17; y US$ 16,90; lo que equivale a un salto del 62% para Vista del 14% para YPF y del 29% para Pampa.

Estos números muestran como mejoraron las perspectivas del sector desde que arrancó el año, pero si se compara con los valores de hace un mes se puede percibir que el repunte se dio fuertemente ahora. En el arranque de mayo los papeles de Vista, YPF y Pampa cotizaron US$ 2,64; US$ 3,76 y US$ 13,36 lo muestra un incremento del 55%; 37% y 26%.

La mejora en el precio del petróleo se dio después de la reunión mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados en la que definieron mantener la estrategia vigente de recortes que implica repuntar la producción en julio. Incluso los líderes del mercado no descartaron restablecer más producción de cara a fin de año por las buenas señales de la demanda.

El rendimiento de Vista en la bolsa tiene mucho que ver con su desarrollo no convencional en Bajada del Palo Oeste en Vaca Muerta que desde que arrancó el año no dejó de crecer. La firma cerró el primer trimestre del 2021 con un salto en la producción de petróleo del 56% a nivel interanual. Pero esto no es todo y es que la firma logró cerrar el primer tramo del año también con un salto en los ingresos del 46%.