El presidente de la UEFA aseguró que habrá sanciones para los promotores de la Superliga

Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, anticipó que sancionarán a los promotores de la Superliga Europea. Gentileza.

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, contempla sanciones para los doce clubes que impulsaron la fallida Superliga de Europa, un millonario certamen paralelo para boicotear la tradicional Liga de Campeones del continente.

"Todo el mundo debe sufrir las consecuencias de lo que intentaron realizar y no podemos hacer como que no pasó nada", afirmó el presidente de la UEFA al hacer referencia al millonario certamen que no pudo cumplir ni siquiera con la primera edición.

El domingo último, seis clubes ingleses, tres españoles y tres italianos, entre los más ricos de Europa, lanzaron un proyecto de un certamen de todo un año en el que 15 de las 20 plazas estarían reservadas a los miembros fundadores.

Frente al rechazo mediático, político y a la reacción de de los aficionados, Manchester City y United, Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal de Inglaterra, Atlético Madrid, Inter y Milan de Italia decidieron bajarse de la idea.

"Para mí hay una gran diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Ellos se retiraron primero, admitieron su error. Hay una cierta grandeza de carácter para decir: 'me equivoqué'", reconoció el presidente de la UEFA. Si bien el esloveno no dio detalles, una de las posibles sanciones podría ser la prohibición a los 12 clubes de participar en la próxima edición de la Champions League.