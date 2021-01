El presidente rechazó dar indultos y avalar aumentos de las prepagas

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en la Argentina "no hay condiciones de favorecer aumentos" en la medicina prepaga porque "no podemos cargar más aumentos sobre la gente" y remarcó que el Gobierno nacional tiene que "cuidar el bolsillo de la gente". Además, afirmó que durante su gestión no dictará indultos a condenados en causas judiciales, y sostuvo que esa herramienta representa una "rémora monárquica que quedó en la Constitución".

“Si quieren indultar a los que están procesados, no existe ese instituto, eso se llama amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”, dijo el mandatario en una entrevista que concedió esta mañana a radio Con Vos.

En ese marco, señaló: “Yo a la palabra le asigno un valor central. Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más remedios y cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo y cumplí. E hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y voy a cumplir”.

Por último, reflexionó que “en estos últimos cuatro años hubo muchos procesos, no digo todos, pero sí me constan muchos, que han sido desarrollados en términos procesales de modo muy irregular". "Lo que yo le pido a la Justicia es que revise lo que pasó en estos cuatro años, porque hay cosas que no están bien”, concluyó.

En la misma nota también habló de la decisión del Ejecutivo nacional de dejar sin efecto el aumento de 7% previsto para este mes en la medicina prepaga. Fernández remarcó que "no podemos cargar sobre la gente esos aumentos".

Admitió que "existe un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar" y contó que mantuvo ayer una reunión con Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), en la que tuvieron "más coincidencias que diferencias", según enfatizó.

A la hora de referirse a los aumentos de precios en otras áreas como los alimentos, la carne y los combustibles, el primer mandatario reiteró en varias oportunidades que el objetivo del Gobierno es "cuidar el bolsillo de la gente", ya que "la situación es muy delicada" y planteó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo".

Con cables de Agencia Télam