Hace poco más de 20 días Juan Prioletta se convirtió en el nuevo director nacional de Energías Renovables de la subsecretaría que conduce Sebastián Kind. Durante casi tres años y medio ocupó el cargo de director de Estudios Económicos y Regulatorios de la misma cartera.

Es ingeniero industrial y se graduó en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en el 2008. Actualmente está en el último tramo de la maestría en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), carrera que dirige Kind.

Antes de llegar al sector público Prioletta trabajó en YPF durante casi tres años hasta el 2011 previo a la estatización de la firma. Luego se desempeñó en el área de análisis en el sector no convencional en Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint. Trabajó en la compañía hasta 2015 antes de ocupar un cargo en la subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Prioletta dialogó con “Energía On” sobre su llegada al nuevo cargo y las expectativas para el corto y largo plazo. Analizó la posibilidad de avanzar con proyectos renovables con los índices macroeconómicos actuales y la voluntad de continuar en el cargo en un eventual cambio de administración nacional.

P-¿Se puede pensar en el RenovAr 4 con los índices macroeconómicos actuales?

R-Nosotros seguimos trabajando en el diseño, pero para evaluar un eventual lanzamiento la realidad es que la situación hoy presenta un nivel de volatilidad que, para lanzar algo de semejante envergadura necesitas estar un poco más con los pies sobre la tierra. Si me preguntás hoy o la semana pasada, no es algo que se puede ver, teniendo en cuenta los saltos que viene dando la macroeconomía y sobre todo en un sector tan intensivo desde el punto de vista de la inversión y los requerimientos que tienen las renovables. La realidad es que nosotros desde la subsecretaría tenemos una ley que cumplir y no tenemos ninguna razón para decir que vamos a parar en seco. El tema es saber cómo y cuándo lanzar las cosas. Lo aconsejable es esperar que se calme un poco la situación del país para ver cómo vamos a proceder, mientras tanto seguimos trabajando.

P-¿Qué papel juega el riesgo país para los proyectos renovables?

R-El riesgo país dificulta la posibilidad de que un proyecto tenga financiamiento, lógicamente existen proyectos que pueden ser financiados directamente por las empresas, por sus sponsors pensando en que en algún momento se va a calmar la situación, tienen los contratos, lo financian y después ven cómo va progresando a la situación del mercado financiero local y sobre todo su interacción con el mercado internacional. Pero ciertamente el riesgo país no es un parámetro que en los valores actuales resulte conveniente para lo que es el financiamiento de este tipo de proyectos.

P-¿Cómo fue pasar del sector privado al público y cambiar de área?

R-Fue un gran cambio, porque si bien el rubro energético se mantenía, yo siempre había estado en compañías privadas importantes con grandes redes de contención. Pasar de eso al sector público, cambiar de industria y pasar a un sector que para mi era desconocido y no había nada hecho y estaba todo por hacer en el nivel normativo y equipo, fue una apuesta muy grande. Pero realmente considero que ha sido bastante exitosa. Desde luego que no es lo mismo llegar al sector renovable hoy que hace tres años.

P-¿La duración del cargo trasciende el actual mandato presidencial?

R-Si, al igual que otros yo estoy designado en un formato que se va renovando cada 180 días hábiles. En términos administrativos esto trasciende al final del mandato, más allá de que la actual administración renueve o no, pero en términos políticos, nosotros tenemos la voluntad de continuar, yo particularmente, hasta que no pueda aportar más o se considere que no puedo aportar más.La realidad es que hay muchísimo para hacer, los renovables son una política de estado, teniendo en cuenta que la ley actual es una ley que se originó en la administración anterior, se votó con gran aceptación y la verdad que no hay ninguna razón, más allá de las vicisitudes macroeconómicas que estamos pasando hoy, para decir que esto no va a continuar. Yo tomé esta responsabilidad con la idea de quedarme por el tiempo que sea necesario.

P-¿Cuál fue el rol del gobierno nacional para fomentar los desarrollos renovables?

R-Las renovables es algo en lo que Argentina venía, por diversas circunstancias, un poco retrasada respecto de la región y el mundo, es algo en lo cual tuvimos que comenzar a ponernos a tiro, nos estamos poniendo a tiro, y creo que el rol del gobierno nacional fue importante en lo que refiere a tomar lo que ya venía en un tema importante y darle continuidad y desde luego todos en el equipo esperamos que, en un eventual cambio de administración, nuevamente se siga en esa línea de darle continuidad a este conjunto de iniciativas que son de gran importancia del país.

P-¿Cómo resumirías el rol de Sebastián Kind a cargo de la cartera de Energías Renovables?

R-Sebastián en conjunto con el resto del equipo fueron tremendamente importantes en el desarrollo de renovables tanto por la disciplina que se impuso a sí mismo y nos bajó al resto del equipo de siempre ir adelante, no conformarse con lo que se estaba haciendo, mientras había una parte del equipo haciendo había otro planificando. No solamente viene de la envergadura de Sebastián como profesional que es enorme, sino que su toque personal le permitió darle una impronta al trabajo dentro de la subsecretaria que fue fundamental tanto para adentro, como su interacción en el mercado que todos sabemos que es de amplia importancia. Si tuviera que resumir el rol de Sebastián en el desarrollo de las renovables a nivel nacional en una palabra, esa palabra es fundamental.

El objetivo es seguir con las licitaciones sin importar quién se imponga en octubre

Las alteraciones que mostraron los índices macroeconómicos a casi dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) crearon un escenario en el que será difícil que se pueda avanzar con nuevos desarrollos. No solo renovables sino también de otras ramas de la energía.

Además, la abultada diferencia entre los principales candidatos sorprendió a todo el oficialismo que luego de dos días anunció medidas para revertir la situación de cara a octubre. Sin embargo, independientemente de cuál sea la próxima administración, para la subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el objetivo es seguir con las licitaciones.

“Desde luego que la intención es seguir, primero hay una la ley y hay que cumplirla, nosotros estamos convencidos, somos fielmente proponentes de que las renovables son una alternativa competitiva en términos de valor de la energía”, indicó el director Nacional de Energía Renovable, Juan Prioletta.

Los avances en esta materia colocaron a Argentina entre uno de los países con mejor atractivo renovable de la región. Incluso está entre los mejores diez del mundo según el Índice de Atractivo Renovable elaborado por la prestigiosa consultora Ernst & Young Global Limited (EY).

“En 2016 éramos solo 10 personas en el equipo, hoy somos cerca de 120, vemos lo que empezamos y lo que logramos hasta hoy y es para enorgullecerse”, cerró.