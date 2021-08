El sentido saludo de la AFA a Messi

La AFA saludó a Lionel Messi, el capitán de la selección argentina que luego de desvincularse del Barcelona se sumará al PSG. Gentileza.

Luego de 17 temporadas, el astro argentino Lionel Messi se despidió de Barcelona con una emotiva conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou, donde conmocionó al mundo entero y la AFA pretendió homenajear al ídolo con un mensaje inspirador.

"Crecí con los valores de este club, intenté de manejarme con humildad, respeto y lo hice con todo el mundo de esta casa", aseveró el notable jugador el pasado domingo en la citada conferencia de prensa y añadió que hizo "todo lo posible para seguir".

"Me habría encantado seguir en Barcelona, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club", agregó el astro argentino en ese momento.

"Se cierra una etapa. Comienza otra", titula la AFA a su mensaje de ánimo en el que, acompañado de música emotiva apoya al "campeón" a seguir adelante, ya que "no hay nadie mejor que un argentino para levantarse cuando golpea la vida".

""Lo más increible de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda", escribió la AFA en su saludo. Gentileza.

"Lo mas increible de todo es que no hay un argentino capaz de dejarte en banda, vayas donde vayas. ¡Adelante campeón! Que hay un pueblo que te admira, que quiere verte con vos, que llora con vos, que sueña con vos", enfatiza el sentido mensaje publicado por la AFA y agrega que "el verdadero campeón es el campeón de la vida".