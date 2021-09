El Steel Framing suma adeptos en la región

El sueño de la casa propia puede tener alma de acero y contar con las mismas prestaciones, e incluso mejorarlas en muchos aspectos, respecto de la construcción tradicional. Es así que el uso del sistema constructivo Steel Framing gana adeptos en la región desde un tiempo a esta parte.

Son varias las ventajas que ofrece el sistema, entre ellas el menor tiempo de obra, poco o nulo desperdicio de materiales, y prestaciones de vivienda terminada que nada tienen que envidiar a otros estilos constructivos.

La firma SIA Construcciones ya lleva varios años en el rubro y su titular, Guillermo Urdinez nos ofrece detalles de la firma y de la tarea que hacen. También aporta su mirada de cómo está hoy el mercado constructivo en la región y cuáles son las herramientas que falta desarrollar para que el sector despegue definitivamente.

“La empresa nace como una empresa de climatización, fuimos representantes de Surrey muchos años en Río Negro, pero como las crisis generan oportunidades, en el 2001 nos diversificamos hacia la construcción”, cuenta Urdinez.

Y ese paso que dio la empresa hace ya 20 años fue decisivo para cambiar el perfil hacia donde estaba orientada su tarea. “Desde 2003, con un crecimiento económico muy notorio la parte de la construcción se fue comiendo a la parte de climatización, fuimos creciendo a través de obra pública y algo de obra privada”, dice el titular de la firma.

Aquí se observa parte de la estructura de la vivienda, que luego será revestida con los paneles de cerramiento.

“Hicimos varias obras en la provincia de Río Negro entre el 2004 y el 2015, planes de viviendas, centros de salud, oficinas para turismo como la que está ubicada en Río Colorado, allí empezamos la obra cuando Carreras (la actual gobernadora de la provincia) era ministra de Turismo y la terminamos cuando era gobernadora”, sostiene Urdinez.

“Con el sistema Steel empezamos más fuerte hace 4 o 5 años, por suerte mi hijo se incorporó a la empresa y le dio un impulso… con la energía de él y mi experiencia en crisis económicas se armó una buena combinación”, aclara orgulloso el empresario local.

Exterior de una vivienda realizada con el sistema Steel Frame.

Consultado respecto de la aceptación que tiene este sistema por parte del público, Urdinez explicó que “el sistema constructivo que ofrecemos ya está instalado entre la gente, ya no existen más las barreras que había antes, la desconfianza sobre la calidad, eso ya fue, hoy no hay construcción que no tenga placas de yeso, antes se usaba solo en oficinas o comercios”.

No obstante este presente, el empresario concluyó que “al mercado le falta mucho desarrollo, el techo está muy lejos, para tener una idea de lo que digo el promedio de uso de placas en Argentina es mucho menor que el promedio en la región y mucho más en comparación con Europa, acá es de 0,6 metros cuadrados por habitante y en Europa son 4 metros por habitante”.

Trabajos finales previos a la colocación de las aberturas.

“Este sistema es la tecnología puesta en la construcción, son sistemas de construcción más amigables con el medio ambiente, más sustentables, en 3 o 4 meses estamos terminando una casa de 100 m2, la gente que viene ya conoce el sistema, o leyó en internet o tiene un amigo que vive en una vivienda de este tipo”, aclara Urdinez sobre algunas de las ventajas que ofrece este sistema constructivo.

“Acá hubo una aceptación paulatina de este sistema constructivo, pero a partir de mayor cantidad de casas construidas, la principal publicidad es la del tipo que vive en una casa de estas, podés mostrar fotos y hablar lo que quieras pero cuando se ve la calidad ahí se termina de definir”, dijo el titular de SIA Construcciones.

Cañerías para la instalación de servicios instaladas antes de colocar los paneles de cerramiento.

Parte de la aceptación que tuvo la construcción Steel Framing radica en lo que se ofrece al usuario que quiere construir su casa. “Como empresa de muchos años en Roca priorizamos la calidad, hacemos mucho hincapie en la calidad”, sostiene Urdinez.

El presente de la actividad está mucho mejor que en la pandemia, pero falta mucho camino por recorrer para poner una vivienda al alcance de un mayor número de personas. Así lo explica el empresario roquense: “La gente que se acerca es de un rango etario variado, el tema es que si tuviéramos un sistema crediticio que permita a la gente endeudarse razonablemente hoy tendríamos mucho mayor clientela, pero los números de la construcción están muy alejados del nivel de ingresos de la gente, hay un bache que hay que superar, si tenés un nivel de ahorro pequeño no tenés alternativa para construir, estamos esperando un desarrollo de ese tipo, si se reactiva el crédito hipotecario vamos a tener mucho trabajo”.

Estructura que soportará el techo de la vivienda.

El sistema de construcción en Steel Framing se basa en una estructura metálica revestida con paneles y aislantes que permite acotar los tiempos de obra porque tiene mucho trabajo previo. “El sistema es cuasi industrializado, tenemos todo eso organizado, es muy racional, los paneles vienen matrizados para el paso de cañerías y el instalador tiene que adaptarse al sistema, tenemos la fábrica de paneles propia, construimos nosotros, y ahora compramos un programa español para el diseño y la ingeniería”, cuenta el titular de SIA.

Trabajos en paneles interiores.

Luego comenta: “otra ventaja es que no requiere divisas extranjeras, nos arreglamos con los pesos”.

Por último, la consulta apuntó a saber si el sistema de construcción tiene algún tipo de limitantes que impidan encarar un desarrollo en particular. Al respecto dijo Urdinez: “en la parte de diseño se puede hacer cualquier cosa, esto no tiene limitantes, y además fue declarado como construcción tradicional y cumple requisitos para pedir un crédito”.