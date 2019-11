El teatro rionegrino debutó a los tiros

A los balazos comenzó el teatro en Río Negro. El día provincial se estableció por un tiroteo que ocurrió en Allen hace 98 años, en medio de una obra en la que hubo más de 100 disparos. A pesar de lo violento del hecho nadie resultó herido.



Ese suceso motivó la última investigación que realizó el escritor, profesor, y periodista Juan Raúl Rithner, que dedicó gran parte de su vida a indagar sobre personajes, leyendas e historias patagónicas.

El viernes 24 de junio de 2016, tres días antes de fallecer, Rithner confirmó que ese hecho policial había ocurrido el 27 de noviembre de 1921 y no el 29 de ese mes de 1922 como había declarado la Legislatura de la provincia en 2009.



El escritor, conocido por ser un amante del teatro, habló con sus amigos Ricardo Di Giovanni y Lina Destéfanis, dos artistas y profesores que fundaron la Compañía de Teatro y Títeres El Biombo, para hacer una obra con aquella histórica balacera. “Tengo el tema para montar la obra y no me vas a poder decir que no. Es el día del teatro en Río Negro contado en una obra”, recuerda Di Giovanni que le dijo Rithner. Y así lo hicieron, en 2017.



En su casa, donde además construyó el Teatro El Biombo, Di Giovanni conserva los documentos de la investigación que le confió su amigo Rithner.

En noviembre de 1921 el gobernador Víctor Molina dio la orden de que saquen a un grupo anarquista de la provincia y que se aplique la ley de residencia. Los actos de los anarquistas, abocados a los reclamos laborales, incluían discursos políticos, poemas, e intervenciones artísticas, contó Di Giovanni.

Se refería a la agrupación de artistas llamada Grupo Floreal, de Roca, que en esos días se dirigió a Allen a montar su espectáculo para poder difundir sus ideas.



Enterado, el 26 de noviembre, el comisario de la ciudad rodeó de policías la plaza donde estaban haciendo los actos y cuando los encañonaron con los fusiles todos los anarquistas sacaron sus armas también. “El comisario vio que podía ser una masacre. Él esperaba que hubieran 20 personas, pero estaba la plaza llena . Entonces, hizo bajar las armas a la policía y se retiraron”, mencionó Di Giovanni.



Pero el gobernador Molina no se quedó con los brazos cruzados: quería reprimir. Y “manda a la Liga Patriótica, un grupo parapolicial de extrema derecha del momento”, relató.



El domingo 27 la obra se trasladó a una confitería de Allen. Allí irrumpió a los tiros la Liga Patriótica. Los anarquistas respondieron. Más de 100 balazos se detonaron en el frente del bar para suspender la obra. En el lugar había niños, según consignan las crónicas de la época.



“Tiraban de afuera y desde adentro respondían. Ninguno de los dos lados tenía intención de matar, pero si de asustar”, aseguró. Di Giovanni contó que el teatro era una herramienta en esos años para tratar problemáticas sociales ya que muchos inmigrantes eran analfabetos o no manejaban bien idioma.

La obra de la discordia



La obra que los anarquistas presentaron en Allen era de un autor pampeano y se llamaba “Para eso paga”.



Trata de una panadería que fue una de las primeras organizaciones sociales. A raíz de la explotación de los obreros uno de los empleados se enferma y queda su mujer cubriéndolo. El patrón apadrina a la mujer y manda al marido a que se recomponga a Santa Fe. “Se lo saca de encima y se queda con la mujer. Y para eso paga el patrón, para hacer uso y abuso”, expresó Di Giovanni.

En un momento en la obra pensaron montar fragmentos de aquella puesta en escena que presentaron los anarquistas pero “era una obra muy antigua de corte machista. Más allá de las ideas libertarias, ellos estaban en 1921, su pensamiento no era puro y nos cortaba el ritmo que traía la obra”, explicó.

La investigación de Rithner

Durante más de tres años Rithner investigó aquel tiroteo de 1921, en Allen. Y un viernes, tres días antes de morir, le entregó el material a Ricardo Di Giovanni y Lina Destéfanis para que completaran algunas páginas de la obra que iban a montar para contar la historia del teatro rionegrino . Tiempo después Di Giovanni y Destéfanis realizaron el trámite en la Legislatura para cambiar la fecha del día del teatro del 29 al 27 de noviembre.



La obra llegó al escenario finalmente el 25 de noviembre de 2017.

“La primera vez que exhibió fue en el teatro El Biombo. El estreno fue muy emotivo, en forma simultánea había un encuentro de teatro de pueblos originarios en la ciudad”, recordó Destéfanis.

En la primera función, las voceras de la comunidad mapuche que estaban en la sala salieron porque les había sonado el celular. “Les avisaron que habían asesinado Rafael Nahuel. Esa era una de esta las temáticas que trata Juan Raúl”, expresó.