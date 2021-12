El trabajo en la huerta de un grupo de amigos que busca la soberanía alimentaria

En eso estamos de RN RADIO (89.3) dialogó con Marco Casalini, uno de los responsables del proyecto agroecológico La Aurora, una de las tantas huertas en la región que aprovechan el boom de la nuevas formas de producción en la región. «Tiene que ver con un derecho que queremos adquirir, que es la soberanía alimentaria. Que la gente sepa cómo son producidos los alimentos», explicó. Escuchá la nota completa:

«No depende de insumos químicos o agrotóxicos, no es insalubre para el ambiente ni la salud. Tampoco es nuevo, se hacía antes de la revolución industrial. La búsqueda es obtener un alimento lo más natural posible. Esto se basa en un sello de confianza con el consumidor», agregó Marco, uno de responsables del proyecto de la huerta La Aurora.

Casalini también indicó que se trata de un proyecto abierto a la comunidad, en el que esperan la participación de los vecinos: «Estamos aprendiendo a trabajar juntos en una extensión grande de tierra, somos 3 para casi una hectárea de producción. Nos interesa abrirlo a la comunidad de manera educativa, que haya talleres».

«El trabajo comunitario beneficia a todes quienes integramos el quehacer, y además permite que las tareas también sean más fáciles. Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. A veces hay un éxito diario, con pequeños obstáculos. Yo me dedico a la cocina hace 15 años, y en algún momento me cansé de invertir en materia prima de mala calidad, y me aboqué a cómo producir verdura», contó sobre cómo inició todo.

Esuchá más entrevistas como esta en RN Radio por FM 89.3 (en Neuquén Capital) o desde la web por rionegro.com.ar/radio