Elecciones 2021: esperan que se agilice el proceso de votación

La titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo, reafirmó que en las elecciones legislativas del próximo domingo la idea es «agilizar» el proceso de votación en un marco en el que el país está «mejor en términos sanitarios» en relación a la pandemia de coronavirus, lo que permite «acelerar los procesos» y «eliminar los tiempos ociosos entre votante y votante» que se dieron en las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

«La idea es agilizar el tema de las filas. Esto serviría para eliminar los tiempos ociosos entre votante y votante, acelerando los procesos», afirmó Quiodo en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM990.

En este sentido, confirmó que, para eso, las filas de votantes el próximo domingo se desplegarán «en los establecimientos y no en el exterior», a diferencia de lo que ocurrió en las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)», dado que, dijo, «se pudo comprobar que «votar no contagia y que la votación no tuvo impacto en el número de casos».

«Estamos mejor en términos sanitarios para poder flexibilizar las filas y el aforo», destacó Quiodo al explicar estos cambios que se implementarán en las elecciones del 14 de noviembre, y recordó que en las PASO del 12 de septiembre, en algunos centros de votación hubo durante algunas horas aglomeración de personas, con largas filas en las veredas, lo que generó malestar y reacciones de desaliento y deserción de los votantes debido a la lentitud del procedimiento.

Quiodo atribuyó a este tipo de situación la menor concurrencia de votantes en las PASO, al sostener que «la demora fue compensada con la baja participación».

«Tengamos en cuenta que el 67 por ciento del padrón voto, cuando en general va más del 70, incluso en las PASO», dijo la directora electoral.

Estas modificaciones en los protocolos quedaron plasmadas en la reciente acordada extraordinaria (la número 124) de la Cámara Nacional Electoral.

Quiodo se refirió también a la previsión de demora en los resultados de las PASO, algo que finalmente no sucedió.

«La previsión que dio el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, tenía que ver con que era una elección histórica. Era la primera vez que se aplicaba un protocolo sanitario de votación, con una dinámica diferenciada a las mesas de votación, con el tema del aforo y el distanciamiento», explicó Quiodo.

En este sentido, la funcionaria explicó que «los resultados dependen del horario en que cierren las mesas», algo que se «preveía que podía demorarse» en las PASO.

Con respecto a las autoridades de mesa, la directora Nacional Electoral afirmó que, en las PASO «hubo un ausentismo similar al de otras elecciones» y dijo que por este motivo se dispuso «un aumento de 1.000 pesos en el viático con respecto a las PASO».

«En general, la Justicia Electoral convoca a aquellas autoridades de mesa que han hecho bien su trabajo en las PASO; se incentiva a que sea la misma persona», concluyó.