Elecciones 2021: "Las mujeres ya somos pares, ahora queremos protagonizar"

“Salir a jugar”. Como lo hacen ellos, pero también de otro modo. Sin golpear la mesa, con los diplomas a cuestas. Las dirigentes del Frente de Todos quieren ser protagonistas en las próximas elecciones nacionales y suman presión para que el acompañamiento de los varones a las políticas feministas dé un paso a la acción. O su equivalente, al costado.



“Creo que no hay margen, en esta coyuntura, para que no sea una mujer quien encabece la lista de diputados nacionales”, afirmó Lorena Barabini, secretaria de género del PJ y actual delegada nacional de Desarrollo Social. La coyuntura no es solo la ola verde y violeta que atraviesa al país desde el 2015, sino la propia crisis que movilizó el espacio el año pasado, cuando hubo que cubrir la vacante que dejó Darío Martínez al asumir la Secretaría de Energía. Asunción Miras Trabalón llevó a la justicia su reclamo para ocupar la banca como segunda titular de la lista, pero fue el suplente Guillermo Carnaghi quien la obtuvo.

Para Barabini no había “posibilidad de discusión” en ese reemplazo, pero admitió que evidenció “la desventaja con la que corremos las mujeres que somos parte de la vida política más pública”. “Cuando llega el momento de armar las listas, quienes tienen más exposición son los varones. Y cuando sos un espacio de oposición, buscás poner a quien más exposición y más posibilidad tiene. Lo que necesitamos es que las compañeras nos animemos a protagonizar”, aseguró.

La también referente de La Jauretche y licenciada en Trabajo Social, planteó que las mujeres son quienes se ponen al hombro “los procesos organizativos de los comedores, las iglesias, los partidos, las organizaciones sociales, pero cuando se trata del protagonismo público, de definir quiénes ponen la cara y se hacen cargo de la conducción, siempre recae en los varones”.

P- ¿Cómo se saldó esa disputa?

R- Si algo bueno tuvo esa crisis es que puso en evidencia esta desigualdad y nos animó a decir: está bien, para llegar a tener ese grado de exposición hay que jugar, mostrar lo que somos las militantes, las dirigentes sociales, sindicales. No vender productos. Tenemos cuadros y compañeras con una trayectoria enorme y en todos los ámbitos de desarrollo de nuestra vida política. Lo que tenemos es que animarnos a poner el cuerpo en esta instancia de disputa y a ponerle límites a los varones.

P- ¿Alcanza con animarse o ellos también tienen que ceder?

R- Es un doble juego. Hay una responsabilidad de quienes vamos ocupando otros lugares, por ejemplo, yo en la Secretaría de Género, que nos obliga a señalar estas cuestiones que vemos en compañeros. Venimos dando en Neuquén un debate muy interesante, desde las organizaciones y desde el peronismo como estructura partidaria. Cuando modificamos la Carta Orgánica para establecer la paridad había compañeros espantados que no entendían cómo el peronismo se estaba dando esa discusión. Hoy vemos que muchos se han dado un gran proceso de reflexión. Nos falta un montón. Pero también las compañeras tenemos que animarnos, romper limitaciones que terminan siendo internas.

P- ¿Por qué ocurre?

R- Nos preguntamos mil veces si nos da, si estamos en condiciones, si sabemos de todos los temas. A los dirigentes varones no se les piden 74 diplomas y, sin embargo, nosotras nos esforzamos por demostrar que podemos, que estamos en condiciones y que somos capaces. Tenemos compañeras brillantes pero no responden al prototipo que la política está acostumbrada a ofrecerle a la sociedad, pero creo que la sociedad hoy nos está pidiendo otra cosa.

P- ¿Llevar una candidata mujer es algo que está discutido?

R- No es un consenso general. Sí hay un debate importante para adentro del Frente de Todos en general y en el peronismo en particular. Hay un sector del espacio qué sí está convencido de que necesitamos que la definición sea por la representación de la mujer. En el caso de los varones, van a tener que entender que, en esta coyuntura, van a tener que ceder protagonismo. Hasta acá, han sido ellos quienes decidieron cómo se ordenaban las listas. Tuvimos que tener ley de cupo y paridad para garantizar que la participación existiera. En los lugares donde hay un vacío normativo, las mujeres no estamos. Ahora no solo queremos ser pares en las listas, queremos protagonizar.

P- Para las PASO, ¿lista consensuada o internas?

R- En lo personal soy defensora acérrima del consenso, pero también de los procesos eleccionarios. Nos vamos a dar todas las discusiones para llegar a un consenso pero, si eso no se logra, estamos en condiciones de transitar unas PASO y no tenemos que tenerle miedo.

P- Han sonado nombres, ¿precandidatas ya hay, sos una de ellas?

R- Tenemos muchas compañeras valiosas y, en mi caso personal, soy una militante que va a asumir cualquier responsabilidad que sirva al proceso que estamos transitando.

Tres meses para definir candidaturas

El cronograma electoral que dio a conocer la Cámara Nacional Electoral determinó como fecha para presentar las precandidaturas a las PASO el 19 de junio, mismo día en que se iniciaría la campaña electoral.

El Poder Ejecutivo tiene hasta mayo para formalizar la convocatoria a las primarias de agosto, siempre que no decida postergarlas.