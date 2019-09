Elecciones en Viedma: los ejes centrales del Debate fueron problemas ambientales y desorden

A días de las elecciones para definir quien se queda con la intendencia, los seis candidatos midieron fuerzas en el “Viedma Debate 2019”, sin embargo terminaron coincidiendo en el perjuicio que causan la polución ambiental, la emergencia habitacional, el desorden en el tránsito y la proliferación de perros callejeros.

Aún cuando las reglas de juego no permitían preguntas del público, los organizadores del encuentro de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), debieron llamar la atención a un asistente que pretendió hacer uso de la palabra en el cierre recordándole que no esta previsto.

El encuentro que reunió a una importante cantidad de público -la mayoría allegados a los candidatos- transcurrió en términos cordiales en el hall del Campus.

Los organizadores pusieron énfasis en recordar que la jornada de este sábado pasado transcurriría por espacio de casi tres horas con “intercambios directos, sin valoraciones personales, ni 'chicanas'”. A medida de que los postulantes terminaban con sus exposiciones, el público y los propios candidatos coronaban el cierre con un aplauso.

Los derrames cloacales -que alguno contabilizó hasta 18 al mismo tiempo- asomaron como el punto de partida para la próxima gestión en la comuna y uno de los desafíos a atender en relación a los problemas ambientales que sufren los vecinos, según se escuchó en el hall donde se desarrolló el encuentro de postulantes.

Si bien el representante de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Pedro Pesatti, destacó la magnitud de la obra de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, en el “mientras tanto”, Mario De Rege de la alianza Somos Viedma reclamó la devolución del camión Vactor que Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) decidió llevarse a General Roca cuando se requiere este servicio en Viedma ya que se encarga de extraer sólidos de recintos, limpieza interior de caños con alta presión y limpieza de derrames de residuos sólidos y líquidos.

No obstante, el puntapié inicial en este aspecto lo dio Mario Sabbatella del Partido Alternativa y Recuperación (PAR) cuando exhibió dos fotografías que contrastan el paisaje urbano: la postal turística de la avenida costanera, y la de proliferación de basureros en todo el ejido. Hay que tomar en cuenta que todo lo que significan residuos, ante una lluvia, la mugre se escapa al río Negro por intermedio de los conductos pluviales.

Estos dos últimos, se pusieron en sintonía planteando que de asumir ellos el 10 de diciembre convocarán a los vecinos a una gran jornada de limpieza de la ciudad.

En el rubro habitacional, también los candidatos se pronunciaron en favor de armonizar los reclamos de la gente, al punto tal que Roy Rowe del Partido Unión Patria pidió hacer un relevamiento de tomas, y Pesatti afirmó que el municipio debe estar siempre al frente de toda acción porque “no puede ser que en el acceso a la tierra, la intervención sólo esté a cargo de las inmobiliarias, los desarrolladores o en las Tomas”.

El espacio de preguntas entre sí de los candidatos, tuvo por algunos instantes algunas expresiones de desaprobación cuando Roussiot interpeló a Pesatti. La aspirante del justicialismo le reprochó en buenos términos que "hace casi seis años es vicegobernador de la provincia de Río Negro" y "no hizo nada por el Archivo Histórico"que se encuentra en bancarrota, "no trabajó para la planificación de viviendas" y "no defendió a Viedma desde su lugar de preponderancia política".

Pesatti se limitó a señalar que el gobierno provincial invirtió en obra pública de la capital provincial "el equivalente a tres presupuestos municipales en los últimos 5 o 6 años"y como un mensaje de lo ocurrido el 14 de junio de 2015 -entre el murmullo de los asistentes- sostuvo que “soy el vicegobernador del gobierno más exitoso que ha tenido esta provincia en los últimos 40 años, orgulloso vicegobernador de la fórmula que me tocó integrar con Alberto Weretilneck cuando le ganamos a nuestros adversarios con el mayor porcentaje de votos jamás registrado antes, y por supuesto que a Viedma la he defendido siempre". No obstante, eludió responder en forma puntual sobre esos aspectos.

Por su parte, Matías Chironi del Frente Encuentro Progresista y Popular aprovechó ese segmento para trasladarle a Pesatti inquietudes en torno a qué proyectos tiene para eliminar la violencia machista que sufre la ciudad durante ocho años, recordando que el gobierno que encabeza, abandonó sistemáticamente a las mujeres, “sub-ejecutó” presupuestos (en políticas de promoción y prevención), sostuvo al frente del Consejo Provincial de la Mujer a Laura Azanza, a quien sin nombrarla tacho como “una persona con denuncias”, y archivó el proyecto de Emergencia en Violencia de Género que “muchas organizaciones de esta provincia le presentaron en la Legislatura".

Sobre esto último, el actual vicegobernador se comprometió a que "vamos a asumir nuestra responsabilidad con toda la energía que corresponde y vamos a trabajar en conjunto con los organismos provinciales y nacionales por un tema tan sensible y tan importante para lo que estoy absolutamente dispuesto porque concuerdo en la necesidad de producir un profundo cambio en nuestra sociedad para que la cultura hegemónica machista deje lugar a una cultura más humana, más igualitaria y más para todos y todas".