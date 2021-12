Elevé regresa este domingo con show navideño que habitará el cielo de la ciudad de Neuquén

Creer en los sueños, en la magia y en que todo es posible. Estas, entre muchas otras, serán las vivencias de las que disfrutará el público que asista al show con el que Élevé, la compañía de danza aérea, regresará a escena tras dos años. Será este domingo, a las 22, con el espectáculo “Navidad en las Estrellas, que tendrá lugar a más de 50 metros de altura sobre la esquina en Olascoaga y Mitre.

“Queremos llegar a los corazones de la gente. Queremos emocionarlos, pero por sobre todo lo que buscamos con este espectáculo es poder reunirlos”, precisó Horacio Olano, director de Éleve, que también se presentará en la costa del lago Lacar, en San Martín de los Andes, el próximo jueves.

Hace dos años que no hacen un show de estas características, por lo que se late mucha emoción. “Pasaron dos años donde la gente no pudo festejar, no se pudo juntar. Por eso creemos que en este caso particular es el momento para poder presentar este show. Para poder emocionarlos, pero sobre todo para intentar reunirlos”, señaló. A la hora de explicar por qué hay tanta emoción puesta en este evento y qué tiene de diferentes a otros, Olano lo resumió diciendo que: “Para nosotros es súper emocionante trabajar con la navidad y sobre todo por lo que la navidad simboliza en este año tan particular. Es que la entendemos como una navidad de reencuentro, de unión”.

El show promete ser desopilante. Como la mayoría de los eventos a los que la compañía tiene acostumbrado a su público, pero en esta oportunidad habrá varias sorpresas: como estructuras nuevas y más artistas en escena. Un regreso renovado de energías, de ideas innovadoras y de una apuesta que invita a creer en la magia de la navidad. “Nos preparamos con un montón de emoción. Hace dos años que no trabajamos, pero más allá de no haber podido trabajar, lo que más me motiva a mí es la ilusión de poder hacer algo referido a la navidad. Es un proyecto que veníamos trabajando desde 2014 y finalmente lo vamos a concretar. Así que muy felices por eso”, subrayó el director de Elevé, y agregó: “Además nos da mucha alegría saber que tiene un lado solidario ya que se van a donar juguetes para los chicos que más lo necesitan. La gente que asista al evento va a tener que llevar un juguete nuevo o usado”. Olano resaltó que gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas de la Provincia de Neuquén es que logró poner en marcha este proyecto que hacía tanto tiempo deseaba estrenar.

Pura magia

El público va a encontrarse con un show que contará con 50 artistas. Algunos estarán suspendidos a 60 metros de altura y otros harán una coreografía en una pantalla de 15 metros, en la que se proyectarán diferentes escenas. También habrá acróbatas, un quinteto de cuerdas en vivo y la gran sorpresa será el estreno de nuevas estructuras que fueron diseñadas especialmente para la ocasión. Olano aseguró que “El espectáculo tiene una puesta en escena súper navideña: vamos a tener a Papá Noel volando, cuatro trineos con sus renos, un árbol de navidad de 5 metros, con 300 metros de manguera led y los actores de Elevé debajo”. Pero la idea de este show fue elevar la apuesta. Superarse. Así que pensaron en sumarle otros condimentos, que harán que esta experiencia sea única para quienes vayan. “Va a haber música en vivo. Un quinteto de cuerda, vamos a montar una pared de 15 metros de altura, donde vamos a hacer proyecciones y los actores van a correr. Y vamos a tener un escenario de 15 metros también, de frente, donde vamos a tener acróbatas y bailarinas haciendo intervenciones, a lo largo del evento”, contó a Río Negro.

Olano afirmó que éste no es un espectáculo más, sino que cuenta con tantas particularidades que lo que más quieren es poder hacer vivir un momento en familia, recordar a quienes se fueron y hacer llegar a los corazones de todos que la navidad es un momento mágico. “Queremos transmitir el espíritu navideño, esos sentimientos. Entonces todas las escenas que vamos a llevar acabo en el aire tratan sobre esas sensaciones. La idea es que la gente fluya por un camino de sentimientos y para eso dividimos el show en cinco momentos: uno que tiene que ver con el caos, que lo asociamos a lo que pasó, a la pandemia, otro a la alegría, después hay una escena centrada en la familia, luego otra sobre el amor y la unión; y para finalizar habrá un momento sobre la ilusión y lo que es la navidad en sí misma: esa ilusión que tenemos de niños y con la que soñamos todos”, concluyó Olano.

Un clásico de Elevé: la renovación constante

Habrá en el espectáculo de este domingo por la noche tres estructuras que serán nuevas. Al momento de esta entrevista, semanas atrás, estaban terminando de fabricar los renos, el trineo y una estrella, que también va a estar suspendida en el aire. Porque, para Élevé, siempre hay que llevar un extra, darle al público un plus que los deje asombrados, ilusionados, esperanzados. Por eso pensaron, una vez más, en redoblar su espectáculo. “Habrá muchas sorpresas. Vamos a estar tirando pelotas de colores, va a estar volando Papá Noel con pirotecnia. Va a haber muchos efectos especiales y sí, lo que queremos es que la gente se sorprenda. Para nosotros siempre trabajar en Neuquén significa un doble desafío porque la gente ya nos vio muchas veces. Entonces siempre tenemos que renovarnos y armar algo que la gente no haya visto”, precisó el director de Élevé, que replicará este espectáculo el jueves en San Martín de los Andes.

¡No te olvides!

Acordate de llevar un juguete nuevo o usado para donar.