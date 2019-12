Emmanuel, el chico de Roca que con sus dibujos le ganó al autismo

Emma dibuja desde los 4 años. Desde pequeño le diagnosticaron autismo y combinó su pasión con la estimulación temprana, las visitas a fonoaudiólogas y psicólogas. Al comenzar, retrataba instrumentos y equipos musicales y hoy busca que Ratún, el personaje que creó, llegue un día a estar entre los grandes, en el Paseo de la Historieta.



¿Su sueño? Producir una película y publicar un libro. “Quiero estar en un libro recopilando mis tiras, como Mafalda”, dice. Con el apoyo de su familia, Emma aprendió a no ponerle barreras a sus sueños. Hizo la escuela primaria y hoy va a tercero del secundario. Nancy, la mamá contó: “es todo mecánico, le enseñas el procedimiento de algo y arranca con todo”.

Nancy comenta que intenta que su hijo tenga la mayor independencia posible. “Sabe cómo tomarse un colectivo, ir a hacer compras sólo por el barrio, maneja su propio dinero”, dijo. En la escuela también comparte su pasión por los dibujos: “hay un profesor que me apoya, se llama Marcos, es de comunicación y la profe de lengua. Me gusta ir y me llevo bien con mis compañeros”, agregó.



Si bien suele dibujar solo en su casa, Emma comentó que algunas veces lo hace con amigos. “Aprendí solo, pero hace unos años estudiaba con Chelo Candia en la Biblioteca de Villa Obrera”. Luego siguió sus estudios en Casa de la Cultura dos años más, hasta que tuvo que dejar por razones económicas. “Los primeros dibujos fueron en 2017, cuando creé a Ratún. Un año después hice a los demás personajes y comencé a armar las historietas”.

Las aventuras de los ratones



Atento a la conversación, Emma comenta con lujo de detalles cómo son sus personajes y su fantasía de producir una película que refleje las aventuras de Cuisin.



Ratun, el personaje principal, es un ratón adolescente que tiene 16 años que va siempre bien acompañado por su novia Ratali y sus amigos Ratalia y Rizu. En algunas de sus tantas tiras aparecen Riso, un ratón de 11 años junto al robot de hojalata con ojos negros y Elefantuardo, el elefante con dedos humanos. “En una tarde crea todo eso”, afirmó su mamá señalando la interminable pila de dibujos sobre la mesa.

A este grupo de aventureros, que vive en un pueblo del Valle llamado Valle Pacific, le gusta ir a la escuela. El joven dibujante sigue su relato. Explica que la villana de la historia es Ramonata, una ratona solitaria que vive en un campo lejos del Valle y se traslada en un mini camión con un perro como cómplice.



“En navidad, el profesor de la escuela que está de viaje con Ratún, Ratali y Ratalia le apunta accidentalmente a la casa de Ramonata y explota una de las latas de veneno para ratas que está en su casa”, adelanta Emma mientras recrea la explosión con sus manos.



El dibujante se pierde entre cuadernos y hojas sueltas que componen su obra. Aprovecha para buscar algunos ejemplos de sus últimos trabajos digitales que realizó desde el celular. “Me bajé una aplicación para pintar. Después se lo mando a la gráfica que me conoce y lo imprimo”. Su mamá, atenta a su hijo, sostiene que “puede pasar horas dibujando, es su escape”.

Así, mientras delineaba un boceto de su personaje principal Ratún, Emma reveló sus ambiciosos planes: “en el futuro, quiero que la escultura de mi personaje Ratún esté en el Paseo de la Historieta. Me mudaré a Buenos Aires entre 2023 y 2030. En 2031 quiero estar en un libro recopilando mis tiras, como Mafalda”, dijo con claridad.



El joven dibujante se declara gran lector de las caricaturas. Fanático de Gaturro, Emma asegura que le gustaría viajar a Buenos Aires para conocer al reconocido dibujante Nik. Dice que le entretiene ver películas argentinas sobre dibujos y animaciones y se muestra muy interesado por los datos históricos que contienen. Al tiempo que ordena sus dibujos, confiesa que le gusta la idea de estudiar animación para cumplir su sueño de filmar su propia película con los personajes de Cuisin.