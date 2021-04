Emocionado

Hoy, 14 de abril, se cumplen 46 años del accidente del avión de YPF que transportaba a 37 empleados que prestaban servicio en Rincón de los Sauces, más tres tripulantes. Regresaban a encontrarse con sus familias. Me emociona especialmente. Yo viajé el martes 13 con otros compañeros. El accidente se produce a cinco minutos de aterrizar en Cutral Co sobre el paraje Buena Esperanza por desprendimiento del ala derecha. Me emociona recordar a aquellos compañeros.

Lucio A. Gutiérrez

DNI 29.962.0311