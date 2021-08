Empezó el juicio por jurado popular contra el acusado de abusar a dos niñas en Cutral Co

Este lunes se inició el juicio por jurado popular que se lleva adelante contra un hombre acusado de abusar sexualmente a dos niñas de su entorno familiar. El acusado llega con prisión preventiva a esta instancia que tiene previsto extenderse hasta el viernes. El juez técnico Raúl Aufranc es el encargado de dirigir la audiencia. En esta primera parte, la fiscalía señaló que se ofrecerán en el debate las pruebas reunidas para que se llegue a un veredicto de culpabilidad.

El juicio por jurado popular se desarrolla en el Centro Cultural que se encuentra en el parque de la Ciudad de Cutral Co y no en el edificio de la Oficina Judicial de Cutral Co. La elección de este recinto -de grandes dimensiones- es para que esté garantizada la cantidad de personas requeridas en un espacio cerrado, y según lo permite el protocolo vigente por la pandemia de coronavirus. Como la expectativa de pena supera los 15 años de prisión es que se solicitó que sea juzgado por un tribunal ciudadano y es el primero de este tipo de delitos que llega a juicio bajo esta modalidad, en la zona.

En el alegato de apertura la fiscal jefe Sandra González Taboada y la del caso Marisa Czajka acusaron al hombre identificado como J.R.B, y le aseguraron a los y las miembros que integran el tribunal popular, que al concluir el debate estarán en condiciones de emitir un veredicto de culpabilidad. Se dio a conocer además la teoría del caso que la fiscalía va a probar en estos días.

Las jornadas serán extensas y está previsto que declaren una familiar de las víctimas del caso, un efectivo policial neuquino y los profesionales que intervinieron cuando se realizaron las cámaras Gesell. Las y los ciudadanos escucharon que los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas pero entre los años 2013 y 2019.

En ese lapso, J.R.B. abusó sexualmente de dos niñas pertenecientes a su entorno familiar, cuando las víctimas quedaban a su cuidado. Los ataques sexuales ocurrieron de manera continuada y en distintos lugares de la localidad de Cutral Co.

En esta línea, González Taboada y Czajka le atribuyeron al imputado los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de la guarda -continuado- y abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador -continuado-, en concurso real y en calidad de autor.

A su turno, la defensora adjunta de los derechos del niño, la niña y el adolescente Gabriela Bianco y Mario Jordán Díaz, abogado querellante particular, que intervienen en representación de las víctimas y de los intereses de la familia respectivamente, adhirieron a lo manifestado por la fiscalía en todos sus términos.

El acceso al recinto donde se lleva adelante la audiencia está resguardado con una custodia policial y no se permite el acceso al interior del parque de la Ciudad. Es por esta razón que en el portón de acceso al predio, están las integrantes de la organización "Mamás en lucha", con pancartas y cánticos. Sostienen que permanecerán durante todos los días que dure el juicio, en principio hasta el viernes.

En esta primera jornada, el juez técnico Aufranc explicó a las y los integrantes del jurado popular -16 personas en total, 12 son titulares y cuatro suplentes que para llegar al veredicto de culpabilidad, serán necesarios al menos ocho votos de los 12 integrantes titulares y un número menor, implica emitir un veredicto de no culpabilidad.