Empleados del Sanatorio del Sol piden la intervención del gobierno provincial

"Señora gobernadora necesitamos su intervención" y "Arabela Carreras, la única solución sos vos" se lee en dos de los carteles confeccionados a manos por los trabajadores del Sanatorio del Sol que hoy al mediodía, cortaron parcialmente la calle 20 de Febrero, en la esquina de 24 de Septiembre.

Los manifestantes pidieron la inmediata intervención del gobierno de la provincia en el conflicto.

Pese a las deserciones en los últimos meses, aun quedan 120 empleados en el sanatorio que reclaman el pago de los aguinaldos del año pasado y del 2019, la mitad del salario de septiembre, octubre y noviembre.

"No tenemos ninguna respuesta de nada. El sanatorio funciona de 8 a 22 con la guardia pero no hay especialidades. Hay dos socios que quisieron entregar el sanatorio al HPR sin definir qué harán con los empleados pero una de las médicas no firmó", explicó Daniela Mendoza, radióloga del sanatorio.

Cuestionaron que "el contador no presenta los papeles entonces no podemos cobrar ni siquiera la asignación. Tenemos las prepagas cortadas también".

Hugo Gutiérrez, del Servicio de Emergencia, recalcó que de los 120 trabajadores, un alto porcentaje tiene licencia por estrés laboral. "Hay muchos con gastritis. Muchos están enfermos. Esta situación que vivimos ya desde hace casi un año no es gratuita", planteó.

En el reclamo, hicieron hincapié en la necesidad de la intervención de la gobernadora Arabela Carreras. "Esto es un problema de sanidad que llega incluso al hospital zonal porque está desbordado. Hay una emergencia sanitaria y si hoy hubiera un accidente grave no tendríamos con qué cubrir los servicios", agregó Mendoza.