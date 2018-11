Tecnología y mujer: el desafío de empezar a ganar espacios

La compañía de e-commerce de viajes, Booking.com, presentó nuevos hallazgos de un estudio global que tiene como objetivo descubrir las experiencias y percepciones de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico.

Más de 4 de cada 5 mujeres (83%) que trabajan actualmente en la industria tecnológica global dicen que buscan permanecer en dicho sector en los próximos 5 a 10 años, lo que refleja la confianza que sienten en sus puestos actuales y el futuro potencial en el sector.

La investigación también identifica las acciones que las profesionales del sector de la tecnología ya están tomando, como así también las acciones futuras, para lograr una mayor igualdad de género en el ámbito laboral, además de las medidas proactivas que consideran esenciales que las empresas de tecnología tomen para que las mujeres puedan seguir teniendo éxito dentro el sector.

Las mujeres del sector tecnológico están comprometidas a lograr la permanencia dentro de esta industria y a incentivar a las próximas generaciones para que hagan lo mismo.

De acuerdo a la investigación, este es un compromiso que comparten las mujeres en diversos estadíos de sus carreras, principalmente las profesionales con 1 a 5 años de experiencia (80%), con más de 10 años (83%) y las que acaban de reincorporarse al sector, es decir aquellas mujeres que volvieron a la industria después de haberse tomando un descanso (88%). Estas cifras indican que los niveles de satisfacción entre las mujeres que trabajan en la industria mejoran a medida que progresan sus carreras, lo que influye de manera positiva en su intención de seguir en este sector.

Las profesionales de India y China (96% y 94% respectivamente) son las más comprometidas en permanecer en la industria a comparación de aquellas en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la investigación también muestra que las mujeres se encuentran con barreras laborales en la industria tecnológica china.

Un 43% de las entrevistadas en China creen que no van a poder seguir avanzando una vez que sus carreras lleguen a un punto determinado, la cifra más alta a nivel mundial, lo que refleja que las mujeres en dicho país tienen más desafíos con los avances tecnológicos que el promedio (26% a nivel global). En India, el desarrollo no es un tema tan importante a comparación con otros mercados, ya que solo un 17% de las entrevistadas creen que su potencial para progresar en el sector tecnológico tiene un límite. Por otro lado, las mujeres en la India son las que más creen que sus aportes y opiniones no son los suficientemente valorados en el ámbito laboral (42%). Esta cifra es más del doble del promedio global (20%), lo que marca un problema importante con la cultura laboral.

Más allá de su compromiso con la industria tecnológica, las mujeres de este sector quieren incentivar a que se sumen más mujeres jóvenes. A nivel mundial, 9 de cada 10 mujeres (89%) dicen que le recomendarían seguir una carrera en la industria tecnológica a la próxima generación de estudiantes de secundaria y universitarias. Al analizar todos los mercados, este sentimiento era más fuerte entre las profesionales en India (97%) y Brasil (95%).

Las mujeres están asumiendo el liderazgo al luchar por su desarrollo en el sector tecnológico, compartiendo sus experiencias laborales para orientar a la próxima generación.

Ya sea que trabajen en una empresa de tecnología global o en una start-up que recién empieza, las mujeres del sector están aprovechando el papel que pueden tener en el desafío por lograr la diversidad de género dentro de la industria e incentivar a otras mujeres.

Las mujeres del sector, y aquellas a las que les interesa desarrollar una carrera dentro de este ámbito, consideran que las mayores oportunidades para que las profesionales del sector puedan contribuir son compartir sus experiencias y perspectivas con otras mujeres (46%), y convertirse en referentes para ellas (44%).

Las estudiantes universitarias ven acá la oportunidad más importante (56% y 50% respectivamente). Al ser la próxima generación de talentos, están dispuestas a conectarse, aprender y recibir orientación por parte de aquellas mujeres que ya están en la industria.