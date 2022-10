Nadia Altaparro, de San Martín de los Andes, comparte en el podcast «Emprender para vivir» claves de su negocio

Hoy se estrena el segundo podcast “Emprender para vivir”, de una serie de 12 que está pensado para quienes quieren ser o ya son parte del mundo de los emprendedores. Es una producción de “Río Negro”, lo conduce la mentora digital Sofía Alicio y lo auspicia el gobierno de la provincia de Neuquén.

El contenido gira alrededor de Nadia Altaparro (41), diseñadora en Comunicación Social egresada de la facultad de Bellas Artes en La Plata y mentora de “Papelería Patagonia”, firma que desde 2017 crea productos bellos desde San Martín de los Andes, ciudad donde vive la entrevistada con su familia.

Escuchalo:

A lo largo del podcast Nadia habla de sus comienzos en el mundo del diseño y en su emprendimiento, los vaivenes de ser emprendedora, cómo hace con las finanzas, si alguna vez tuvo ganas de tirar la toalla y cómo remontó la crisis, cómo actualiza su trayectoria y sus expectativas. Escucharla es una verdadera lección de empuje y creatividad, de ver cómo cada uno le encuentra la salida aún a las situaciones más complejas. Está claro, emprender requiere corazón, coraje y estudio y Nadia da fe de ello.

Escuchándola en la entrevista queda claro que para esta creativa de San Martín de los Andes el emprendimiento es una artesanía y mucha práctica. Y tener un propósito y un espíritu de comunidad. Y algo que emociona al escucharla en el podcast: abrazar los cambios nos hace menos frágiles.

Nadia ha comentado que si bien Papelería Patagonia nace en 2017 ella ya venía trabajando en otros emprendimientos propios desde 2005. “Fueron muchos años de un aprendizaje constante y de ir probando de manera intuitiva. En los primeros años no fue fácil y emprendí más por una necesidad. Mi hijo nació en 2004, cuando estaba terminando la carrera y elegí quedarme en casa ya que no quería un trabajo de 8 horas lejos de mi bebé. Trabajaba haciendo Papelería para Eventos y era todo muy artesanal, con lo cual le dedicaba muchísimas horas, atendía a los clientes, iba a la imprenta (donde aprendí mucho sobre el rubro). El salto lo di cuando hice mi primera página web mostrando fotos de mi trabajo. Por aquel entonces no había redes sociales y en poco tiempo empecé a vender a otras provincias. En 2006 envié mi primer pedido por correo. Era algo poco usual, para mi familia yo hacía “manualidades” en mi casa, aunque les explicara que ganaba un sueldo mejor que ir a trabajar para otros, ellos lo veían como algo menor. Aún así, yo seguía haciendo lo que me gustaba”.

En este tono habla Nadia. Sé que te va a gustar e inspirar.

¿Su trayectoria?

En 2005 se recibe de diseñadora. Trabaja para varios proyectos de diseños, especialmente en gráfica impresa y desarrollo de sitios web.

En 20210 crea la marca Dreams and Paper: papeles para origami con sus ilustraciones.

En febrero 2012 se muda a San Martín de los Andes.

Entre 2014 y 2015 participa en Feria Puro Diseño.

En 2017 abre la tienda taller Papelería Patagonia, un espacio donde además realiza trabajo de gráfica, diseño de vidrieras y detalles en papel a pedido.

En junio 2020 vende Dreams and Paper para dedicarse de lleno a la ilustración y el diseño. De los nuevos horizontes que se le plantean de ahí en más habla en esta segunda entrega del podcast “Emprender para vivir”.

¿Quiénes son tus clientes? “Son personas, principalmente mujeres, con una sensibilidad que les conecta con las ilustraciones, con el papel, que sienten placer visual por los pequeños detalles”.

¿La visión de la marca? “Ser referente en la Argentina de productos de papelería con identidad de la Patagonia”.

Nadia también habla de la presencia decisiva en los últimos años de COPADE en su emprendimiento, donde protagonizó una etapa de incubación. “Esta en un punto donde necesitaba orden para poder crecer e incorporar a otras personas al equipo”, recupera.

El podcast “Emprender para vivir” se puede escuchar todos los martes en Spotify como “Río Negro podcast” y en www.rionegro.com.ar/podcast.