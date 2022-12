Cáncer de piel y su prevención

Llegó la temporada de altas temperaturas y exposición solar, y el tema de la protección de la piel ante la radiación ultravioleta gana terreno. Esto es importante también porque hace falta concientizar respecto a que esta prevención es fundamental durante todo el año.





Debemos saber que el sol no es el único que afecta a la piel. Las lámparas solares y las cámaras de bronceado también emiten radiación ultravioleta (UV). “La exposición a éstas causa el envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cáncer de piel” explicó el doctor Carlos Silva, médico oncólogo y coordinador del área psicosocial de LALCEC.



Síntomas importantes



Estar atentos a la sintomatología es vital para el control y detección del cáncer a tiempo. Para ello, es muy eficaz conocer nuestro cuerpo, que lunares tiene y cuál es la morfología; o prestar atención a las llagas o lesiones que no terminan de cicatrizarse. De esta manera es posible detectar los síntomas de cada uno de los tipos de cáncer de piel. En el caso del carcinoma basocelular, en la mayoría de las ocasiones las lesiones aparecen en el cuello y el rostro, y hay que estar alerta ante la presencia de bultos de color aperlados, citarices marrón o úlceras con costras que sangran y no terminan de curarse. Cuando estamos en presencia de un carcinoma espinocelular se suele presentar en el rostro, las orejas las manos. Aparecen nódulos rojos y firmes, o bien, lesiones planas con superficie escamosa y costras. El melanoma, por su parte, aparece en cualquier lugar del cuerpo que no ha sido expuesta al sol o en un lunar que puede volverse canceroso. En los hombres se presenta en el rostro o en el cuerpo y en las mujeres, en la parte inferior de las piernas. Los síntomas de este son áreas grandes de color marrón, lunares que cambiaron de color o que sangran, lesión pequeña con borde regular y partes azules o blancas y una lesión que pica o arde en las manos o las plantas de los pies.



Prevención y tratamiento



En el caso de tener cáncer de piel, actualmente existen diferentes tratamientos, cada vez más eficientes. Estos tratamientos van desde la cirugía, pasando por la radiación y medicamentos de terapia dirigida, hasta la tan revolucionaria inmunoterapia. Pero para no llegar a transitar estas situaciones, muchas son las medidas que se puede tomar para el cuidado de la piel.

– Colocarse protector solar a diario, de mínimo un FPS 30+, media hora antes de la exposición al sol y volver a aplicarlo cada 2 horas, o aún con mayor frecuencia si se moja o hay sudoración profusa.

– No exponerse a la luz solar por un tiempo prolongado, evitando el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.



Siempre hay que revisarse los lunares y entender cómo están.



– Exfoliar la piel de manera diaria y aplicarse crema después de la ducha cuando la piel aún está húmeda, ya que favorece la retención del agua y absorción.

– Usar anteojos con filtro UV.

– Hidratarse adecuadamente: se sugiere aumentar el consumo de agua potable fresca, bebiendo al menos 8 vasos al día y llevar una dieta equilibrada y variada en proteínas, vitaminas y ácidos grasos, ya que ayuda a formar nuevas células y mantener nutrida nuestra piel.



La consulta dermatológica



LALCEC continúa con acciones para concientizar a la sociedad sobre los diferentes tipos de cáncer en toda Argentina. “La Organización Mundial de la Salud destaca que año a año se reportan entre dos y tres millones de casos de cáncer de piel en el mundo. Es fundamental considerar que gran parte de la población corre el riesgo de desarrollarlo, en este sentido incentivamos la implementación de adecuados programas de prevención para prevenir la enfermedad”, señaló María Cristina Espil, presidenta de LALCEC.

Por eso, enfocados en la prevención y detección precoz del cáncer de piel, se aliaron a La Roche-Posay, durante el mes de noviembre y diciembre, para desarrollar una campaña de control de lunares “Salva Tu Piel” en distintos puntos del país.