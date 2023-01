Cuatro películas nominadas para ver este fin de semana en tu casa

Sin Novedad en el frente (9 nominaciones) Netflix

La película alemana tiene nada menos que nueve nominaciones y es firme candidata a quedarse con el galardón que sueña la Argentina.

La producción, original de Netflix y disponible allí desde el viernes pasado, “cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial”.

La película del director Edward Berger está basada en el libro del mismo nombre de Erich Maria Remarque y ésta es la tercera vez que se hace una adaptación del texto para las pantallas.

Con sus casi dos horas y media de metraje, «Sin novedad en el frente» es un relato crudo y angustiante que sigue de cerca a un grupo de jóvenes soldados que se alistan como un gesto patriótico y rápidamente descubren los horrores de la guerra.

Todo en todas partes al mismo tiempo: 11 nominaciones

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es la más nominada a los premios Óscar, con 11 candidaturas, incluida la más importante.

El filme pasó por las salas argentinas a mediados del 2022.

Protagonizado por Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Jonathan Ke Quan, es un éxito. La trama de la comedia de ficción sigue a una madre agotada y a la vez estresada que vive una vida casi de pesadilla, debido a que tiene al peor esposo, una hija malcriada y un papá muy anticuado que se la pasa pensando en impresionar con sus hazañas. Pero todo se vuelve mucho peor cuando se percata de que sestá metida en un multiverso que está siendo amenazado y, sólo ella podrá salvarlo.

Puede alquilarse por 48 horas en Flow por $68

Top Gun Maverick 6 nominaciones

¿Quieren pasarla bien? No dejen de ver esta película. Luego de más de tres décadas, ver una segunda parte de Top Gun, con Tom Cruise regresa en su papel de Pete “Maverick” Mitchell, es un súper plan.

Esta película, nominada a Mejor filme, es la primera en la larga carrera de Cruise en alcanzar los US$ 1.000 millones y tiene un lugar especial en el corazón de la Academia de Hollywood porque significó el gran regreso del público a los cines. Tras la pandemia, no es un dato nada menor. La película es un espectáculo con una base argumental sencilla pero convincente al servicio de un impecable Tom Cruise. Y también una película que recupera el espíritu de la original para actualizarlo y mejorarlo. Conclusión: una de las películas más entretenidas.

Elvis: 8 nominaciones

La película biográfica dirigida por Baz Luhrmann está nominada a 8 premios Oscar, incluido mejor actor por el trabajo de Austin Butler como Elvis, y uno de los favoritos a llevarse esa estatuilla. Esta película explora la vida y la música de Elvis Presley, vista a través del prisma de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en evolución y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

La puesta es a lo Luhrman: fastuosa, colorida y llena de música.