El retorno del maestro a la región: Facundo Agudín y la Sinfónica Patagonia

Después de dos años sin presentarse en vivo ante su público, la orquesta Sinfónica Patagonia de la Universidad Nacional de Río Negro volverá hoy a los escenarios de nuestra región. A modo de homenaje al ex rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello (fallecido en junio del año pasado), la Sinfónica pasará por Allen, Villa Regina y General Roca. Y lo hará nada menos que de la mano del Maestro Facundo Agudín, quien forma parte del Programa en Formación Orquestal.



Agudín, al aire de En Eso Estamos.



En la previa de los conciertos, el director Agudín pasó por los micrófonos de En Eso Estamos por RN Radio (FM 89.3) y habló sobre lo que viene.

P – ¿Cómo se encuentran de cara a estas jornadas?

R – Muy bien, muy emocionados de volver a tocar con la Sinfónica Patagonia y con la producción de la UNRN después de dos años de no tocar en vivo. En este tiempo realizamos varias actividades en línea, pero queríamos tocar con nuestro público, que siempre fue numeroso y acompañó nuestro desarrolló desde la fundación en 2009.

P – ¿Cómo fue la preparación para estos conciertos; y cómo mantuvieron el contacto estos dos años?

R – De diversas maneras. Yo mantuve el contacto con mis colegas en las tres sedes, Bariloche, Viedma y Roca; esto en vistas a un proyecto nuevo de formación musical bastante superior y relacionado con el trabajo de la Sinfónica Patagonia. Por el momento es un secreto, pero pronto daremos noticias importantes sobre el tema. Y bueno, ahí fuimos creativos para inventar en estos dos años, audicionamos a algunas personas y creamos planes de tutorías online con gente de mi orquesta en Suiza, que se sumó ad honorem. Eso dio resultados, porque surgieron ideas y proyectos de formación que estoy ansioso de poder iniciar. Ahora por ejemplo uno de los tutores, llegado de Francia, se sumó a trabajar con nosotros acá.

P – ¿Y cómo fue la última puesta a punto? Porque en algún momento es necesario un ensayo general…

R – Para los músicos en particular, que estuvieron estudiando individualmente, es muy fuerte todo esto que estamos montando juntos. Yo soy el director, pero me baso mucho y me apoyo en el trabajo de los coachs por registros. Ellos, durante estos días, trabajaron muy intensamente por secciones; y por la tarde noche trabajamos todos juntos.



La Sinfónica Patagonia vuelve después de un obligado stop por la pandemia. Lo hará con tres grandes presentaciones.



P – En 1996 te mudaste a Europa. Después de esa larga trayectoria en el Viejo Continente, ¿en qué momento tomaste la determinación de volver?

R – Nunca perdí contacto con Argentina, esa es la verdad. En el año 2009, el gran hacedor de este proyecto fue el rector inventor de la UNRN, Juan Carlos Del Bello. Recuerdo esas primera reuniones con él y un grupo de personas con las que planeamos este proyecto. Siempre es importante que nuestro público sepa que esto nació de la UNRN, de crear en la provincia un desarrollo en música que tuviera características especiales a escala regional. Yo les sugerí crear una gran Orquesta Sinfónica en la Patagonia, por eso se llamó así. Y como decía Juan Carlos de mí, y también digo yo de él, fuimos audaces. Creamos esto, y este proyecto ha generado un gran oleaje: hoy tenemos varias Orquestas Sinfónicas en la provincia. Creo que nuestra propuesta fue un faro para muchos colegas. Y nuestro proyecto fue un gran dinamizador: muchos de nuestros músicos se fueron a perfeccionar a Europa, y al regresar enseñaron aquí.

P – Ahora… ¿Qué hace el director de orquesta? Porque hablando mal y pronto, el público general ve a una persona que agita un palito en el aire.

R – Es una gran pregunta (risas). La profesión nuestra para el público ocasional es un poco misteriosa. Primero, porque nosotros estamos de espaldas al público, por lo que gran parte de la comunicación no se ve. Básicamente, nuestra tarea es organizar sonidos en el tiempo; y administrar de qué manera se transfieren al público en el eje del tiempo. Que es un eje flexible, porque de por sí el tiempo es un concepto misterioso. Nosotros trabajamos con el tiempo, que es un líquido raro y está fuertemente ligado a la percepción del público. Nosotros organizamos qué suena y cuándo. Es un trabajo indirecto: influimos en el contenido pero sobre todo en la forma de tocar, para lograr que los músicos funcionen juntos.

P – Cuando arranca la música, ¿notás por ejemplo los instrumentos que no están afinados, o los tonos que quizás no salen como deberían?

R – Exacto. Somos como un jefe de torre de control de un aeropuerto, y tenemos muchos aviones al mismo tiempo. Tenemos que organizar llegadas, despegues, circulación en tierra, circulación en aire, luces, tormenta… Bueno, es la tarea del director de orquesta. Estamos entrenados, o deberíamos estar, para poder intervenir en el instante que sea necesario para corregir. Tengo que poder oír esas cosas, y en el momento que no pueda deberé cambiar de profesión.



Agudín está a cargo de la Sinfónica desde su creación, en 2009. Forma parte de un proyecto mucho más grande.



P – ¿Hay algún espacio de improvisación en la música clásica en general?

R – Sí y no. No es que haya margen para eso o no, sino que tenemos que poder desarrollar los reflejos en caso que sea necesario. Lo que no funciona, al menos hablando de profesionales, es que el director llegue con un ángulo arrogante o pedagógico a explicar algo. Y creo que con músicos jóvenes tampoco. Hay una parte mágica de la profesión del director, y es que al llegar al escenario, tus músicos espontáneamente van a sentir si quieren o no tocar con vos. Si el músico “no está” con el director, no hay nada que pueda hacer para revertir eso, es algo que surge de forma espontánea.

P – Por último, ¿cuándo van a ser los conciertos?

R – Mañana (por hoy), viernes y sábado. Serán siempre a las 21:30. En Allen, se realizará hoy en el Teatro Municipal, el viernes en la parroquia de Villa Regina, y el sábado en el santuario María Auxiliadora en Stefenelli, Roca. Quedan entradas, pocas pero quedan: son gratuitas y hay que retirarlas, pero tiene un cupo por cuestiones protocolares.



Agudín, un destacado Maestro de la música



Facundo es, sin dudas, una figura destacada de la música a nivel global. Agudín estudió Dirección en la Universidad Católica Argentina; Musica Medieval junto a Pedro Memelsdorff; y de Composición histórica y canto en la Schola Cantorum Basiliensis. Tras graduarse, se marchó a Europa en 1996, donde comenzó a construir una carrera impresionante: dirigió distintas compañías musicales en Basilea, conquistó premios de alto nivel en San Petersburgo y Armenia y brilló en cuanto escenario pisó.

“En el ámbito de la mùsica contemporánea, ha dirigido los estrenos mundiales de “Der schwarze Mozart”, ópera de Andreas Pflueger (Basilea 2006), “Double Concerto for bandoneón and cembalo” de A.Pflueger (Praga 2007), “Requiem” de Christian Favre (Filarmónica de Buenos Aires, 2008 – CD Doron music DRC2008), “Fieber” de David Sonton (2010), “El Laberinto” de Julio Viera (Venecia 2011), “Concerto pour 4 saxophones” de D.Gesseney (2012)”, describe su sitio web.





Además, el maestro Agudín ha sido galardonado en 2006-2007 con el “Prix Culturel” de los cantones de Berna y Jura ; es miembro del “Forum des 100 personnalités de Suisse Romande”, asi como del grupo “Fair Play – Swiss Personnalities” de la RTSR Radio-Télévision Suisse Romande.

A eso se suma el premio Kónex como Mejor Director de Orquesta de la Década, otorgado a Agudín en 2019. Y con ese bagaje del exterior en la espalda, Facundo siempre vuelve a su país.