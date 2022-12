Dos días sin Mundial: series para maratonear y pasar el tiempo hasta Argentina-Países Bajos

Después de estas semanas acostumbrados a seguir partidos diariamente -a seguir varios partidos diaramente-, llega esta especie de desconexión abrupta hasta el viernes. ¿Qué hacer? ¿Ver los resúmenes de la satajadas del arquero marroquí?, ¿el entrenamiento argentino?, ¿las imágenes de Qatar?

Para los que quieran distraerse y pasar la ansiedad de que llegue el viernes, aquí va una lista de series y películas que garantizan adrenalina, diversión, y la posibilidad de poner la cabeza en otro lugar que no sean los estadios de Qatar.

1.- El oso

Star +

El oso, creación del productor y guionista Christopher Storer, es una de esas perlas escondidas en la maraña de propuestas. Una serie de formato breve, con ocho capítulos de duraciones que van desde los 25 a los 47 minutos. El espacio donde transcurre la historia es mínimo: la cocina de un local de comida rápida, pero de origen familiar y artesanal, en la ciudad de Chicago, famoso por sus sándwiches de carne. El protagonista, a quien apodan Oso, tiene premios, libros publicados y cocinaba en un reconocido restaurante, hasta que la muerte de su hermano (más bien el suicidio de su hermano), lo devuelve a ese negocio familiar, de escaso prestigio, que funciona poco y mal. Con grandes actuaciones, esta es una serie muy recomendable.

2.- Desde adentro

Netflix

Miniserie inglesa de 4 episodios producida por la BBC. Ttiene dos nudos argumentales que parecen independientes. Por un lado, en una prisión norteamericana, está Jefferson Grieff (el gran Stanley Tucci), condenado a la pena de muerte por asesinar a su esposa. Desde la cárcel, el femicida es fuente de consulta por su sagacidad para investigar toda clase de delitos El otro escenario, en Inglaterra, hace foco en un religioso, consagrado a su familia y su iglesia. Un día, un joven atormentado, que colabora con el pastor, le entrega un pendrive para ocultarlo de su madre. Por error, el pendrive termina en manos de la maestra del hijo del pastor que descubre horrorizada imágenes de abuso infantil, que le son atribuidas al religioso.

3.- Merlina

Netflix

Con el talento de Tim Burton detrás de cámara, esta serie de ocho capítulos, es una derivación del popular “Los locos Addams”, en este caso centrado en Merlina, la hija, interpretada por Jenna Ortega, una actriz en ascenso luego de sus muy buenos trabajos en los films “Scream 5” y “The Fallout: la vida después”.

Aquí, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más. Ese es el puntapié de la ficción coming of age con enigmas que la protagonista no dudará en resolver con sus particulares habilidades.

Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones interpretan a los no tan adorables padres de la joven, Homero y Morticia.

4.- La caída

Prime Video

Tras casi diez años, Lucía Puenzo vuelve al cine con esta gran película. Basada en hechos reales, narra la historia de abusos que sufrió el equipo de clavadismo mexicano. En el papel principal, hay una excelente Maria Souza, que se preparó durante tres años en esta disciplina olímpica, lo cual le da una verosimilitud impactante al papel. La historia se centra en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando la madre de una competidora de 14 años, recién llamada al equipo, denuncia al entrenador de abusar sexualmente de su hija. No hay más testigos y Mariel (Souza), la estrella ya veterana del equipo apoya a su mentor. Sin embargo, hay algo que se rompe en su mirada. Lo quer hace Puenzo para narrarlo es para aplaudir.

5.- The White Lotus

HBO

Volvió The White Lotus, y con ella, la diversión perturbadora de ver a esos turistas disfuncionales en hoteles de lujo, donde todo aparenta estar bien y ser tan hermoso como el entorno, pero no. Todo se resquebraja alrededor: las relaciones, los deseos, la salud mental, y además hay crímenes. Cada domingo HBO estrena un episodio y en esta nueva temporada, además de exhibir una nueva trama de historias, de personajes al borde de un abismo e intrigas bien diversas, hay una música fenomenal. El elenco es de lujo. Repite Jennifer Coolidge, como Tanya, que esta vez llega con un novio del brazo.

La historia transcurre en un hotel de lujo que tiene ese nombre, pero ahora la acción se trasladó de Hawaii a Italia. Específicamente a Sicilia.