Ismael Zgaib, el cineasta roquense que se perfecciona en Canadá y hoy estrena su primera película

Está en Buenos Aires, nació en Roca, estudió cine en Córdoba y desde hace poco menos de un año vive en Vancouver, Canadá, porque ganó una beca para perfeccionarse en guión. Aunque todos esos puntos parecen lejanos e inconexos, confluyen en Ismael Zgaib, el roquense en cuestión que hoy estrena su ópera prima, “Los inoportunos”, en la Argentina, y que se puede ver en la sala de cine Español de Regina y también en la plataforma Cine.ar.



“Viajé para estar en el estreno”, se ríe Ismael, desde el otro lado de una línea con número canadiense. Es que desde hace casi un año está viviendo en aquel país, luego de ganar una beca. Y es allí donde escribe la que será su próxima película, “El niño en la caja”, que él espera filmar en el norte neuquino, más precisamente en Copahue y Caviahue.



Pero mientras tanto, y en los pocos días que estará en la Argentina, asiste al estreno de su filme, una comedia que se escribió, se produjo y se filmó en Córdoba.

El proceso para hacer la película arrancó en el año 2019, cuando el proyecto de “Los inoportunos” ganó el concurso ópera prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).



“La película surgió de la idea de hacer comedia, de experimentar en ese género que siempre me atrajo. Siento que las comedias son hoy más que necesarias y reírse y tener una bocanada de aire fresco es siempre saludable. La idea es reírse de las propias fallas , de esa costumbre de perdemos dentro de nuestros propios egos y problemas, y de no ver a quienes tenemos al lado”, explica Ismael, que nació en Roca y vivió en esa ciudad hasta los 18 años.



En pocas palabras, “Los inoportunos” se centra en José María, el hijo de un encumbrado banquero que acaba de fallecer. Instalado en un trabajo no deseado, el deceso de su padre, sumando al regreso de su hermano a la empresa familiar, le dan las ínfulas para dejar el empleo y buscar algo nuevo, aunque no sabe qué. Lo cierto es que ahora tiene una hora y media para prepararse para una cita que desea hace meses. El problema es que su departamento se ve invadido por sus tres amigos, su hermano, su hermana, su madre y su nueva vecina que es, además, el antiguo amor de su vida. Todos parecieran tener un mismo objetivo: destruir la nueva vida que José María intenta construirse.



“Todos los personajes de la peli son personas que no ven más allá de su ombligo”, agrega Ismael, que mañana vuelve a Canadá a seguir con su beca.

Por haber estudiado en Córdoba (es Licenciado en Cine y televisión en la Nacional de Córdoba) y porque todo el elenco es de esa provincia, los resúmenes promocionales de la película dan por hecho que él también es cordobés. Pero él asegura que lleva la Patagonia en su esencia. “Yo me considero muy de la Patagonia, lo amo profundamente y el proyecto que estoy armando ahora tiene que ver con la Patagonia. Los sureños tenemos algo que hace que nos encontremos mutuamente. Hay algo que no se dice y no se habla pero que nos une. Y en la película hay algo de esa esencia: la película habla de alguien que necesita estar solo y en esa soledad se encuentra. Y aunque es una película de ciudad, creo que esa soledad tiene que ver con la Patagonia”, explica.



El próximo proyecto de Ismael, “El niño en la caja”, es un policial. Transcurre en el norte neuquino, en 1987. Tras el hallazgo del cadáver de un niño desconocido en el corazón de un bosque nevado, un fiscal de la ciudad y la oficial de la policía local deben hacerse cargo de la investigación en un contexto en el que prosperan los secretos.

Ese es el guión que está trabajando en las clases que toma en la Vancouver film School. El proyecto ya había ganado la beca del Fondo Nacional de las Artes en 2021 y volvió a ganarla en 2022, para su finalización.



Ahora escribe en inglés un guión que luego deberá ser traducido para ser filmado en Neuquén. “Soy consciente de que lo voy a tener que traducir. Pero el proceso es muy interesante porque te permite tomar los elementos que ellos tienen, del cine más clásicos, que pueden sumar mucho sin perder la identidad, que es mi identidad de Patagonia. Lo importante es nunca perder el norte de lo que uno tiene para decir”.