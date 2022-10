La Delio Valdez llega al Ruca Che con «un show muy preparado y especial»

El próximo 28 de octubre, La Delio Valdez volverá a la región con un show impresionante, y lo hará en un mítico escenario por primera vez: será en el Ruca Che, donde presentarán el disco «El tiempo y la serenata». En la previa del show, Pablo «Oso» Broide habló con En Eso Estamos por RN RADIO.





«En el Ruca Che se van a encontrar con un show muy preparado y especial, para la presentación de ‘El tiempo y la serenata’, un disco trabajado en pandemia y que se empezó a presentar de a poquito. Recién este año salimos con presentaciones más fuertes», expresó Broide, al tiempo que explicó que «tocaremos los 10 temas del disco nuevo más muchos temas anteriores, versiones clásicas… Es un show muy lindo, con mucho trabajo en lo visual, pantallas, luces, vestuario. Hay gran trabajo escénico también, es una propuesta superadora».

Cuando inició la nota, el «Oso» estaba entrando a su casa, luego de una gira y antes de otra. Una especie de tiempo muerto del que no dispone tan seguido (de hecho, no es tal puesto que nos está brindando su palabra) y que va adaptando. Al respecto, comentó que «en este tiempo nos fuimos adaptando a una dinámica distinta. Es mejor que antes, porque si bien giramos mucho, las condiciones para girar también son mejores en términos de comida, sueño y demás. Y el crecimiento de la banda también permite no depender de otro trabajo. Ahora el trabajo en la semana es descansar, estar en casa y además obviamente hacer algunas cosas de La Delio, grabar por ejemplo».

¿Y el descanso? «Individualmente cada une va llevando el tema del sueño, planificamos siempre tener las horas de descanso correspondientes, porque realmente se refleja eso en lo que das después. Y más recientemente empezamos a tener alguna pequeña rutina de calentamiento corporal y grupal, coordinada por Xime, fue desde los Luna Park. Ahí hacemos un repaso de la lista también», relató.



Archivo – La Delio Valdez en vivo.



La Delio es, hace rato, sinónimo de fiesta. Y así como hacen mover al público, hacen mover también a los organizadores de festivales a lo largo y ancho del país. «Tocar mucho es algo que siempre fue parte de nuestra historia. Siempre teníamos mínimo 75 u 80 shows al año, pero sí empezó a cambiar que cambió mucho el volumen de los shows, con mucho público nuevo al que estamos yendo a encontrar», analizó el «Oso».

En plena celebración de los 13 años de la banda, Broide fue consultado por qué objetivos quedan. Y lejos de bajar las banderas, las alzó más que nunca y aseguró que «por suerte queda mucho, muchas ideas por cumplir. Muchas canciones nuevas por componer, muchos sonidos por investigar para la banda… Hace unos años tenemos un sonido que nos identifica, que fue evolucionando, pero hay mucho por desarrollar. Hay muchos más kilómetros por recorrer, tanto en nuestro país como fuera. Estamos intentando salir más, pero es difícil porque somos un proyecto independiente, con mucha gente. Este año fuimos a México, a Chile, a Uruguay y queremos ir al Viejo Continente».

Es más, no conforme con eso, Broide indicó que «creemos que con tanto que hemos recorrido y recorremos Argentina, podemos salir a representar a nuestra música con mucha seguridad de que lo que hacemos está bueno».

Este 28, entonces, será una oportunidad ideal para disfrutar un show de altísimo nivel y, sobre todo, de gran espíritu. La Delio será protagonista, el público también. Y el Ruca Che, ese mítico escenario, volverá a brillar como en sus mejores noches.



Escuchá la nota de Pablo Broide con «En Eso Estamos»:



Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.