Las 10 mejores series que vimos en el 2022

El Mundial no nos dejó pensar demasiado en el fin de año. Por suerte. Pero ahora que ya somos campeones (y tampoco podemos dejar de pensar en eso), hacemos un repaso por las mejores series que vimos este año, que fue larguísimo y lleno de producciones y maratones en las pantallas de streaming.

1.- The Bear (El oso)

The Bear es una maravilla de principio a fin. Ocho capítulos, ocho guiones perfectos, unas actuaciones memorables y música de colección.

A la serie la han definido por el ritmo trepidante de una cocina en un pequeño local de Chicago. Ahí llega Carmy, uno de los mejores chefs del mundo, que abandona su carrera ascendente para hacerse cargo de esa cocina barata porque su hermano, dueño del local, acaba de suicidarse. Ahí debe enfrentarse a una cocina caótica, los cambios culturales dentro de Chicago, los problemas financieros que dejó su hermano (lo que a su vez le causa ansiedad y pesadillas), y a una familia con la que no quiere lidiar hasta que pueda solucionar el tema del restaurante. Visto así, podría ser una serie sobre cocina, a ritmo frenético, en un despacho de sandwiches en un barrio obrero de Chicago.

Pero no. Estamos ante una serie monumental. Primero por Carmy (Jeremy Allen White), apodado The Bear, que con sus ansiedades, frustraciones y en la búsqueda de comprender qué ocurrió para que su hermano tome la decisión que tomó, nos lleva por todas emociones sin necesidad de dragones, ni batallas. Primero por Carmy, pero también por todo el equipo de su cocina, que es un muestrario de complejidades culturales y humanas.

Es una serie imperdible. Está en Star +

2.- Better call Saul. Temporada de despedida

¿Quién no quiere a Bob Odenkirk, el actor protagonista de «Better Call Saul?? ¿Quién no lamenta quese haya terminado esa serie que empezó como una precuela de “Breaking Bad” pero que se convirtió en una pieza sofisticada, incluso mejor que aquella?

La historia, la música, las tomas, el tiempo. Nada en “Better Call Saul”, que está disponible en Netflix, fue apurado. Y eso se agradece tanto en un mundo desesperado por pasar el dedo por las pantallas para ver lo que sea que haya después, aunque sea nada.

No fue ese el mundo que crearon Vince Gilligan y Peter Gould. Para retratar al abogado sin escrúpulos que nos capturó en “Breaking Bad”, eligieron capturar el momento, detenerse en los detalles. Y fueron esos detalles pequeños, aparentemente insignificantes, los que hicieron que Jimmy McGill se convierta en Saul Goodman (“It’s all good, man”).

Detalles a veces contradictorios, o encantadores, o desopilantes, o aborrecibles, o emotivos. Pero todos y cada uno de ellos, una pieza fundamental del entramado que al fin y al cabo le dio forma a ese personaje adorable e inescrupuloso a la vez que fue Saul Goodman.

Lo que hicieron Gilligan y Gould después de “Breaking Bad”, fue casi un atrevimiento. Nadie apostaba demasiado. Después de haber terminado una de las mejores series de la televisión, querer embarcarse en la historia del abogado carismático parecía más bien una forma de estirar la buena fortuna y el envión que habían logrado. Pero no. Lo que hicieron fue demostrar que se puede permanecer allá arriba sin traicionar en lo más mínimo a un excelente personaje y acolcharlo además con una historia cuidada, con compañeros de lujo, con los matices necesarios para que nada sea burdo, y con una música inolvidable (como ese Something Stupid, cantado por Lola Marsh, que tan bien musicaliza laas escenas protagonizadas por Saul y Kim)

3.- The Last Movie Stars

No es una serie. Es un documental. Pero figura entre lo mejor que ofrecieron las plataformas de streaming.

Paul Newman. Con sólo escuchar su nombre aparecen sus ojos celestes, y seguro Butch Cassidy, y Hud, y su pelo corto, y su elegancia. No pasa lo mismo con Joanne Woodward, su mujer. Ella aún vive, tiene 92 años, y sin embargo, es como si su esplendor se hubiera apagado hace mucho, extinguido. Como si en algún momento, se hubiera salido de la escena.

Algo de eso hay.

HBO Max estrenó un maravilloso documental en seis capítulos que se llama “The Last Movie Stars”. La serie la dirige el actor, director, guionista, novelista y ocasional músico, Ethan Hawke, que a sus 52 años es quizás una de las personas más creativas e interesantes de Hollywood.

Durante la pandemia , los hijos de Paul y Joanne le pidieron al Ethan Hawke que hiciera un documental sobre sus padres. El pedido fue una sorpresa. Más glorioso e intrigante fue el material.

Antes de morir en 2008 por un cáncer de pulmón, Paul Newman había pensado en escribir una biografía sobre su gigantesca carrera, que incluye más de 45 películas, muchas de ellas inolvidables. Para eso, grabó cientos de entrevistas con cientos de actores, directores, guionistas. Pero poco antes de morir, decepcionado o inseguro, quemó todos los cassettes. Previsor, uno de los hijos transcribió esos audios antes de que desaparecieran en el fuego y eso es lo que le entregó a Hawke: una caja enorme con todo el material mecanografiado.

Lo que se ve en pantalla es la reconstrucción monumental, amorosa, pero también objetiva, no sólo de la vida de una de las parejas más representativas y exitosas de Hollywood, que estuvo casada por 50 años, sino también de un tiempo, y una concepción del cine, y de la actuación.

4.- Severance

Distopía inquietante. Una de las producciones más originales y-aquí va otra vez- inquietantes del año. Dirigida por Ben Stiller, y creada por Dan Erickson, este thriller laboral parte de una premisa horrorosa: ¿y si la humanidad fuese capaz de separar, seccionar quirúrgicamente, su vida laboral de la personal para que lo que ocurre en una queda completamente al margen y olvidada en la otra?

La serie presenta una especie de pulcritud extrema y una disposición minimalista dentro de la corporación en la que trabajan, Lumon Industries. Imposible saber qué hacen allí adentro. Todos trabajan como autómatas sin conocer más que aunos pocos compañeros.

La serie comienza con Mark (Adam Scott), recién ascendido como director del equipo de «refinación de macrodata» de Lumon Industries después de la baja repentina de su anterior jefe de equipo. Algo que empezará a levantar sospechas sobre qué pasa realmente en la empresa.

A Mark lo conocemos dentro d ela compañía, pero también conoceremos su outie (es decir, su persona externa a la oficina) y es así como, sólo los espetcadores, podremos sospechar las relaciones entre el afuera y el adentro.

Está en Apple TV.

5.- The Stair Case

Kathleen Peterson es encontrada muerta al pie de las escaleras en su casa y todas las pistas apuntarían a que fue asesinada por su esposo, Michael, un novelista policiaco que escribe ficciones sobre crímenes. ¿Cuál es la verdad? A lo largo de ocho episodios, la miniserie sigue el caso de investigación de un presunto homicidio que conmocionó a la comunidad de Carolina del Norte en EE.UU. Ambos protagónicos recayeron en dos grandes figuras de Hollywood, Colin Firth y Toni Collette. Disponible en HBO Max.

6.- The White Lotus 2

El tono de esta serie es genial. Tiene el mismo planteo que la primera temporada (gente rica que llega a un resort de lujo), pero distinto escenario (pasaron de Hawai a Sicilia). La idea era que esta segunda parte no existiera, pero el éxito y las ganas de aplicar la sátira de clases de sociales a más entornos obraron el milagro. Por eso pudimos disfrutar de unos capítulos en los se revuelve el caldo de esas vidas de los triunfadores que aparentemente lo tienen todo. Y ahí estamos, riendo de la miseria moral que asoma entre cada cóctel, entre cada baño, entre cada paseo en Vespa. La decadencia en un escenario majestuoso.

Está en HBO.

7.- Somebody Somewhere

A diferencia de esas renombradas series y películas que aterrizan en la pantalla con una parafernalia de promociones encima, Somebody Somewhere no trajo nada. Llegó solita. Casi que es difícil encontrarse con ella. Pero si la encuentran, quedense ahí… Esta serie (de capítulos de 27 minutos) es una belleza absoluta. Cuenta la vida de Sam, una mujer que perdió a su hermana hace seis meses y vuelve a su pueblo natal, con su familia (que no, no es nada feliz). Sam se siente perdida, sola, vacía.. Y en ese pueblito de Kansas, que se llama Manhattan, pero que no tiene nada de gran ciudad, encontrará algunas personas y un poco de música para seguir… (está en HBO… también)

Tiene siete capítulos y fue creada y protagonizada por la comediante, actriz y cantante Bridget Everett.

8.- Los ensayos

Rara, como encendida. El comediante Nathan Fielder propone un serie -que no tiene nada de ficción-, que se mueve por la pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos ensayar hasta el más mínimo detalle de situaciones que nos preocupan antes de enfrentarlas?

Esta es una serie que hay que experimentar, una serie difícil de explicar debido a su formato, sus giros, sus sorpresas y su evolución. En la fina línea entre la ficción y la realidad, esta maravilla -perfecta para los amantes de la comedia incómoda-, es algo nunca visto en televisión.

En definitiva, en Los Ensayos el creador ayuda a personas reales -aunque pueda parecerlo, este programa no es ficción- en su vida personal con cosas como estas: les mentiste toda tu vida a tus mejores amigos y no sabés cómo decirles la verdad. Bueno, Nathan ayuda ensayar ese momento para salir airosos. Es una serie que bordea el absurdo, pero que habla en profundidad de cómo somos, los miedos que nos atenazan, y el deseo de tener todo bajo control.

Está en HBO Max.

9.-Atlanta

Una de las mejores series de autor que hayamos visto. Donald Glover es actualmente una de las mentes más brillantes de la televisión y lo demuestra en esta comedia dramática ambientada en la ciudad estadounidense que da nombre a la serie. Hay un poco de comedia, otro tanto de drama y mucha. mucha ironía para seguir de cerca a un grupo de afroamericanos: Earn, Paper Boi, Darius y Van. Para su tercera temporada, llevó a sus personajes principales por Europa.

Está en Star+.

10.- Borgen: poder y gloria

Birgitte Nyborg fue y es la protagonista de la serie que inteligentemente delineó Adam Price. En las tres temporadas previas, emitidas 9 años atrás, Birgitte era pura confianza en sí misma, una primera ministra tan dura como carismática, que iba a trabajar en bicicleta a la casa de gobierno (a la que coloquialmente llaman Borgen y de ahí el nombre de la serie), capaz de negociar con la oposición, y de entender y manejar los hilos de la política sin enredarse ni perder el equilibrio.

Pero han pasado en su vida estos casi diez años y ahora ya no es Primera Ministra. Ese lugar lo ocupa ahora una mujer más joven, de la oposición. Una mujer que no siempre le juega limpio y a la que Birgitte le dedica una frase célebre de Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado, en los Estados Unidos: “hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no se ayudan”.

Está en Netflix.