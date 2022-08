Ysy A, el fenómeno musical que visita la región este fin de semana: «Va a estar divino»

Es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más importantes del país en este momento. Ysy A es sinónimo de trap y es, también, un fenómeno de masas. A punto tal que en una de sus presentaciones a finales de mayo, en el Estadio Obras, tuvo lugar una especie de «sismo» por parte de su público: de tanto saltar, se registró un movimiento de 3.6 grados en la escala de Ritcher. Sí, una auténtica locura. Y todo eso lo genera él, con su fervor arriba del escenario.





En la previa a sus shows en Neuquén (este viernes 2) y Bariloche (sábado 3), Ysy A pasó por los micrófonos de «En Eso Estamos» de RN RADIO y dejó su característica buena onda, repasando un poco de su carrera y de lo que viene.

«Es una locura lo que estoy viviendo. Estoy muy feliz, fui en febrero de vacaciones a Bariloche y me quedé con muchas ganas de volver a visitarlo para un show. Y lo de Neuquén es una locura, vendimos tanto que tuvimos que moverlo al Ruca Che», explicó en su primera intervención.

Además de los shows en la región, Ysy está preparando una gira mundial, y ya siente la ansiedad al respecto: «Vamos conectando con gente, en distintos lugares del mundo, que pudo sentir algo con la música que compuse: en México, en España… Me hace sentir como una súper familia», señaló.

Al mismo tiempo, marcó que actualmente ser uno de los artistas más populares «es una responsabilidad enorme, pero lo llevo con mucho gusto». Y en esa misma línea, resaltó que su rol en el panorama artístico también le permite difundir el trap a otras generaciones, otros públicos y otros lugares. Y dice que «siempre me imaginé poder aportar y pensar que más gente pueda vivir de esto. Así como a mí me llegó la cultura del hip hop, quería que le llegue a más gente. Mientras más pasa el tiempo, más disfruto y más me esfuerzo».





También se habló respecto al crecimiento exponencial de esta generación de traperos. Vale recordar que gran parte empezó al mismo tiempo en las plazas, con competencias freestyle como El Quinto Escalón. Y sobre ello, aseguró que «al principio ni siquiera imaginábamos que íbamos a terminar haciendo trap, pero sí teníamos claro que teníamos que dejar todo. Sí sabíamos que iba a ser algo grande, pero porque estaba destinado a darle lo más grande de mí a esto».

Sobre sus últimos trabajos, comentó que «hay una filosofía mía y en mi equipo que es buscar siempre algo innovador, nuestro y que nos represente. De ahí sale ‘Sponsor Dio$’, siguiendo esa filosofía». Y relató que «creamos ‘Sponsor Dio$’ a fines de 2019, donde se filmó todo es mi casa actual, mi base de operaciones. Nosotros creíamos que 2020 iba a ser uno de los mejores años de nuestras vidas, y después del primer mes de encierro, no le sacamos la cabeza al trabajo».

Además, Ysy A repasó el ajetreado ritmo de vida que hoy lleva. ¿Es posible disfrutar de los distintos destinos en estas giras? «En general no tenés mucho tiempo de disfrutar de las ciudades que visitás, estoy grabando constantemente, de lunes a lunes. Toco un día en Bariloche, un día en Neuquén, viajo a Buenos Aires y ya el lunes estoy grabando. Pero no me quejo para nada», expresó, al tiempo que contó que «sí intento encontrar, en ese poco tiempo que tengo de visita, a gente con la que me llevo bien y nuevos contactos. Intento disfrutar mucho con pequeñas cosas».

Entre otros proyectos, Ysy fue invitado a colaborar con Gustavo Santaolalla. Y lógicamente repasó esto al afirmar que «lo de Santaolalla es espectacular, que una leyenda como él te llame para trabajar y concretar algo tan único… La responsabilidad que tengo con eso es grande, es algo que no tengo cómo explicarlo. Esas cosas te hacen sentir que vas por el camino correcto, que alguien como Santaolalla se fije en vos… No soy alguien que haga música comercial, y que él se interese me hace afirmar que ni siquiera los números importan, importa la calidad de eso».





Para el final, habló de su estilo y señaló que «yo no creo música para el momento, es algo más longevo. Yo escucho Spinetta o Gardel y te siguen enseñando. Y yo apunto un poco a eso, a seguir, a que no sea un hit del verano. En lo que hago conecto las cosas que más me gustan y me representan. Hoy hago trap porque es lo que más me interesa de los géneros que hay, pero en cuanto a lenguaje me tocó poner mi cucharada también, por eso no es igual que cualquier tema de trap».

«Todavía sigo practicando, me siento un nene de jardín. Siento que no sé nada y que tengo que seguir aprendiendo un montón. Recién voy por mi cuarto o quinto disco, debería ser algo anecdótico», cerró, y adelantó que este fin de semana «va a estar divino. Este viernes 2 vamos a estar en Neuquén reventando el Ruca Che, y el sábado 3 a romperla en Bariloche. En esta gira toco casi todo el repertorio de mis discos, un pasaje por todo lo que hice en mi carrera».



Escuchá la nota con Ysy A en «En Eso Estamos»:



Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.