La Copa, Messi, la fecha: la fiebre por los tatuajes del Mundial explota en Río Negro

“Si ganamos el Mundial, me tatúo la Copa”. “Pase lo que pase, a Messi me lo tengo que tatuar”. Dos frases que se repitieron hasta el hartazgo a lo largo del último mes en nuestro país, el país campeón del mundo.





Somos cabuleros. Que sentate acá, que el último partido yo lo vi ahí, que si lo vimos con tales personas no tenemos que cambiar… Y entre tanta creencia, recurrimos a todo lo que nos brinde al menos un poco de tranquilidad, o una mínima sensación de que podemos controlar el destino. Quizás es por eso que hacemos promesas, sabiendo que si todo se da las vamos a tener que cumplir, porque “así funciona”.

Los tatuajes son una de las promesas más repetidas. Llevar en la piel el recuerdo de un momento significativo implica, para quienes se lo realizan, una gran experiencia. Y si combinamos promesas más tatuajes, en plena época mundialista, el resultado está claro: en los próximos días, semanas y meses habrá un aluvión de tatuajes de Messi, de la Copa, del Dibu Martínez y de todos los cracks que nos consiguieron la tercera estrella.



Gueta, uno de los tatuadores más reconocidos de Roca, compartiendo algunos de sus trabajos en Instagram (⚡️GUETA⚡️ (@guetattoo) • Fotos y videos de Instagram).



“Para mí el Mundial representó un momento de felicidad plena. Lo pude disfrutar con mi viejo, con mis hermanos, con mi pareja y con su familia; y fuimos felices de principio a fin en medio de un año donde las cosas están difíciles. Entonces, con todo este contexto, me parece que llevar en la piel un recuerdo de lo que fue ese mes, de haber entrado en la historia de alguna manera, es un lindo cierre”, explicó Ramiro Gutiérrez, uno de los que tienen algunos tatuajes pendientes para hacerse. Pero, ¿por qué la promesa? “Creo que escapa a la lógica (risas). En algún punto es sentir que uno puso un granito de arena, el hecho de decir ‘yo dejo mi energía acá, si se cumple lo que queremos voy a ser consecuente con mi promesa’, no sé. Pero creo que todo se resume en lo anterior, en representar un momento de felicidad y tenerlo en la piel para recordarlo siempre”, deslizó.

Los diseños son infinitos. El 5 de copas, por la anécdota que el equipo contó en el documental de la Selección Argentina en Netflix (ver aparte). Las mil fotos de Messi, desde el crack sosteniendo la Copa hasta el festejo del topo gigio ante Países Bajos. La atajada histórica del Dibu Martínez. La fecha de la final. La bandera. Los resultados. La camiseta. El escudo. Las tres estrellas. Hasta la bandera de Bangladesh. Todo es válido después de haber obtenido el objetivo final, promesas mediante. Y así como los tatuadores no dan abasto, los bolsillos de los consumidores tampoco.



ME HICE UN TATUAJE DE MESSI ? SI. VAMOS ARGENTINA CAMPEÓN CARAJO. #ArgentinaCampeonDelMundo pic.twitter.com/tbIpWWKDiR — arbin (@sanoams) December 20, 2022



“La idea mía, futbolero de la primera hora, es llevar a las dos personas que futbolísticamente más me han transmitido en la Selección. Al Diego no lo llegué a ver, pero sí a Messi; y mi idea es dejarlo reflejado en la piel para que estén siempre conmigo”, explica Paulo Canderan. “Mi idea, antes de la final, era hacerme un tatuaje de Messi como cuando hace el gol al Real Madrid y muestra su camiseta, pero que en vez de eso, lo que muestra sea la 10 del Diego. Pero con lo que se dio ayer, el tatuaje va a cambiar a un montaje entre Messi dándole un beso a la Copa de un lado y Diego dándole un beso a la Copa del otro. Estoy emocionado por lo de ayer”, relató. Y hubo un extra: “esto no era promesa, pero como soy arquero, me gusta el puesto y sé lo que se sufre al tener un error y lo poco que se reconocen las virtudes, mi idea ahora es hacerme la atajada del Dibu en el minuto 123. El reconocimiento también es al Dibu, porque sin él no estaríamos festejando”.

¿Cómo lo viven los tatuadores? “Entre la final y el día siguiente, me llegaron más o menos unas 25 consultas. Después las ideas varían, entre un tatuaje mini con fechas o una palabra; o un proyecto grande como espalda completa. Pero apenas terminó el partido me llegaron un montón de consultas”, comentó Ulises Spigaroli, uno de los tatuadores en Roca.



Habrá muchos tatuajes así en Argentina 🇦🇷. pic.twitter.com/BAZopnlv8i — Andre Marín (@andremarinpuig) December 20, 2022



Respecto a los precios, aseguró que en este caso “el tema varía bastante. Lo mínimo, una palabra, una fecha o algo en tamaño mini está en $4.000. Después un proyecto más grande puede llegar a salir entre 10 y 15 mil, y una espalda completa se va trabajando por sesión y eso se cobra en cada sesión. Pero bueno, varía según lo que te piden”.

Marco Rudeli, otro de los expertos de la ciudad, señaló que “al día siguiente del partido ya había hecho 3 únicamente del Mundial, que me habían pedido antes. No tengo turnos para estos días, sino serían más… Hay mucha gente que se los quiere hacer ya mismo y es imposible. En cuanto a consultas debo haber tenido alrededor de 70 en los últimos días”. Clarísimo: todos quieren llevar a la Scaloneta en la piel. En cuanto a los precios, al igual que Ulises, explicó que “el mínimo en brazo o pierna está en $4.000, pero la mayoría de los diseños que están pidiendo estos días son más caros”.



1/ 2 2/ 2



Otro de los clientes que realizaron su promesa y están listos para cumplirla es Federico Bravo García, quien relató que “una o dos semanas antes, hablando con un amigo, nos mandábamos fotos de Lionel (Messi) porque los dos tenemos un amor muy grande por él. Y me dijo ‘si pasa lo que tiene que pasar, nos lo tatuamos’. Para mí es el mejor futbolista argentino de la historia lejos, no tiene comparación alguna. Y él con la camiseta de la Selección es un cuadro hermoso, ni Da Vinci ni Picasso podrían haber imaginado una obra de arte tan perfecta. Y más ahora después del Mundial, que era su última bala, y qué mejor que homenajearlo con la fecha de la promesa y la fecha de la obtención del título”.

Además agregó que “puede haber otras Copas del Mundo, se pueden llegar a ganar; pero ninguna va a tener la emotividad y el sentimiento que va a tener esta. Por el contexto social, por cómo está el país, por todo lo que se sufre… y por Lionel. Por eso es importante llevarlo en la piel. Es nuestro capitán, nuestro ídolo, nuestro ejemplo a seguir; porque nos enseñó que si el pudo seguir luchando, ¿por qué no podríamos nosotros?”.



Uno de los tatuajes de Marco Rudeli, el experto de Roca que ya comenzó a cumplir con la agenda.



La tatuadora @Fiakitahtatt comentó que «hasta ahora recibí consultas de personas de Fiske y algunas de La Plata, porque yo vivo allá y vengo acá en los veranos». Sobre precios, señaló que «en promedio el mínimo ronda los 4.000/5.000 pesos, depende mucho de los tatuadores; y cubre hasta 5 centímetros de tatuaje… Pero como estamos todes felices ofrecí descuentos y hasta 2×1».



La anécdota que será tatuaje



Uno de los tattoos más repetidos es el de la carta del 5 de copas. Pero, ¿a qué se debe? Bueno, el documental de la Selección Argentina campeona de América, que está subido en Netflix, lo explica bien.

Allí varios jugadores relataron que, en la previa al partido definitorio de aquella competencia ante Brasil, se juntaron en una habitación a realizar un juego: cada uno debía sacar una carta de la baraja española (boca abajo) y tratar de adivinarla, con 10 intentos. ¿Cuál era la premisa? En teoría, si acertaban, la Selección iba a ser campeona.



Nicolás Otamendi se tatuó la carta que le salió en el famoso juego que derivó en la anécdota del 5 de copas.



Así fueron pasando Nicolás Otamendi, el Papu Gómez, Ángel Di María y el Kun Agüero; y todos acertaron… y tras el título se tatuaron esas cartas. Pero lo importante ocurrió cuando llegó Messi, que en los primeros 9 intentos no acertó la carta. En la última tirada, dijo “cinco de copas” y acertó, generando un delirio total en la concentración.

Pero hay un significado extra: Messi, con la Selección, había perdido cuatro finales. Tres veces en la Copa América (2007, 2015 y 2016) y una final del Mundial (2014), por lo que todos empezaron a decir que el 5 de copas se debía a eso. Y ahora, con el Mundial obtenido, se hace una interpretación más: es el quinto título de Messi con Argentina, después del Mundial sub-20 2005, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Y sí, fue justo la Copa del Mundo en Qatar, como todos soñábamos.