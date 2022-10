Maitena, la dibujante que le puso humor a las «mujeres alteradas»

La problemática cotidiana de la mujer y el humor como fórmula para abordarlo se despliegan en el homenaje que le dedica el Centro Cultural Kirchner a la reconocida dibujante Maitena Burundarena bajo el título “Las mujeres de mi vida”, una primera retrospectiva que abarca más de 30 años de trayectoria y donde se combinan sexo, amores y otras cuestiones de época en una obra que exorciza fantasmas, critica mandatos y se desliza por ese costado más comprometido con los feminismos y el medio ambiente de la autora de tiras como “Mujeres alteradas”, “Superadas” y “Curvas peligrosas.



Artista autodidacta, a sus 60 años Maitena es un ícono del humor “fresco”, “directo” con una gran capacidad de observación o “de afilado sentido sociológico” -de la vida cotidiana, femenina, y una de las referentes de la historieta latinoamericana. En síntesis, una pionera.



“Instalaciones, murales, bocetos, dibujos, originales de mujeres alteradas, superadas, curvas peligrosas, historietas eróticas ”, promociona Maitena su muestra, que habitará hasta abril el cuarto piso del CCK.



“Es la muestra de mi vida” expresa la ilustradora. “Son cosas que te pasan de muerto, así que poder estar acá cuando estás viva viendo esto, participando en el armado, decidiendo con mi grupo de curadores excepcionales, para mí representa un cierre a un montón de cosas de mi vida que ya quedan de ese lado, y creo que no había manera más increíble de hacer un cierre que este”.



Pero todo cierre permite una apertura, sobre la que manifiesta: “Se abre una época de no proyectos. No tengo ganas de tener proyectos. Trabajo desde los 17 años, tengo ganas realmente de disfrutar de mis hijos, de mi nieta, de la huerta, del sol, las estrellas, no tengo proyectos ni quiero tenerlos”.

¿Seguís dibujando? “Dibujo para causas solidarias alguna vez, para mi nieta”, responde y agrega: “no tengo ganas de trabajar en el sentido de industria editorial. Ya di mucho, me dio mucho, dejo la puerta a otras. No tengo por qué seguir haciendo libros, no tengo ni ganas ni necesidad, así que es un buen momento para parar y vivir un poco”, sostiene Maitena.



La muestra curada por la escritora, editora y gestora cultural Liliana Viola, toma cinco salas como receptáculo de una investigación y producción conjunta que demandó seis meses de trabajo.



Para Maitena Burundarena (Buenos Aires, 1962), también ilustradora y guionista de televisión, sus temas siempre giraron en torno a la mujer, “las relaciones humanas, los vínculos, el cuerpo, el amor, los hijos, las madres, la doble vida de la mujer que trabaja y quiere tener una vida”, tal como enumera la propia artista.

Referente de nuevas generaciones de artistas, la reflexión del universo femenino contemporáneo que refleja y vivencia una obra de más de tres décadas, recibe un reconocimiento entusiasta a ese profundo pensamiento y aparente sencillez de una personalidad consagrada como gran impulsora del humor con perspectiva feminista.



Un impulso que se vislumbra desde esa mirada de género a partir de contrastes y absurdos de la vida y lugares comunes, que permite una identificación encarnada en dibujos, entrelazada con las vidas. Maitena es esa multiplicidad de mujeres que emergen desde los 80 y un espejo donde mirarse.

Parte de la propuesta invita a descubrir el proceso creativo, apreciar los cientos de bocetos que atiborran las cajas de su archivo preservando cada papelito de sus series de historietas y cómics como “Mujeres Alteradas”, con la que saltó a la fama.

En la sala “Proceso creativo” instala su escritorio, pinceles, tintas, el espejo y la pinza y el cenicero que extraña, así como las primeras publicaciones entre las que está la de Ámbito Financiero de 1979.

En “Alteradas”, doce vitrinas temáticas dan cuenta de la tira publicada en la Revista Para Ti que da inicio a un “estilo Maitena” y su consagración. “’Mujeres alteradas’ fue el gran éxito de mi trabajo, fue la historieta que se publicó en 30 países, se tradujo a 12 idiomas, me hizo comprar una casa en la playa, me cambió el estatus de una pobre dibujante freelance a una estrella del cómic”, describe. Y agrega: “es una serie que quiero mucho porque me cambió la vida, pero también me acercó a mí misma. Hablaba de la vida de las mujeres, fue una especie de diario paralelo de mi vida donde podía volcar todas las preguntas, inquietudes, observaciones que veía en el mundo y ayudarme a pensar”.

“Más que actualizarse lo que hace es poder pensar en dónde estamos ahora y de dónde venimos, porque si no hubiéramos estado ahí no llegaríamos hasta acá. Para mí fue repensar y entender cómo estamos y cómo eso también fue el principio de un malestar de las mujeres, el principio de esto no me gusta, esto no me lo banco, ¿por qué esto? y ¿por qué las mujeres no?. Estamos acá en parte por haber hecho este proceso” Maitena







“En ese sentido me reconcilié con un montón de páginas que me parecían obsoletas y ya no me lo parecen, sino que son parte de la historia y del proceso de todo esto que pasó en el feminismo estos últimos años”, apunta. Y concluye la breve entrevista: “Siempre hay peleas, luchas, falta un montón, porque esto del gueto feminista es chiquito. Todavía falta un montón y hay muchas mujeres que viven en condiciones horribles, que tienen vidas muy tristes y de mucha injusticia, y en condiciones familiares muy adversas, pero hay que seguir sembrando, seguir juntándonos sobre todo, creo que es el gran paso que dimos las mujeres, juntarnos.



En “Sexo implícito” (no recomendado para menores de edad) se exponen ilustraciones e historietas de contenido erótico que son una selección de dibujos publicados en las revistas Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro entre 1986 y 1990, y que dan cuenta de mujeres deseantes, en una ambientación de paredes negras que comparte tras una cortina, otras intimidades hechas mural.



Luego están las salas “Superadas en su laberinto” y “En esta sala no hay chistes” donde reúne trabajos alejados del humor, comprometidos: el atentado a la AMIA y la impunidad, y el 11-S (2001) con ese emblemático dibujo que dio la vuelta al mundo de la “estatua de la Libertad que baja del pedestal y recibe el abrazo de un ciudadano”, tras el atentado en Estados Unidos, una imagen para un vacío de palabras.



Y saliendo del laberinto está “Curvas peligrosas” que tiene un mural basado en un dibujo del año pasado, el más reciente de la muestra.



La exhibición podrá visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20 en Sarmiento 151 (CABA), con entrada libre y gratuita.