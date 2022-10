Luis Salinas, el gran guitarrista que llega a la región: «La música es sanadora»

Abrió una de las noches del Festival Cosquín. Compartió escenario con Mercedes Sosa. Tocó con BB King en Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro. Y ahora estará presente este domingo, en el marco del 2° Festival de Jazz de Cipolletti, que se realizará en el Complejo Cultural de la ciudad. Hablamos, claro está, de un prodigio: el guitarrista Luis Salinas.





En la previa de su desembarco en la región, Salinas habló con En Eso Estamos por RN RADIO y compartió algunas sensaciones de lo que se encontrará el público, pero también de cómo es su vínculo con la música.

«La idea es hacer un poco de jazz, algún funk y algún blues. Patán Vidal es uno de los mejores, además de ser un hermano; y Sebastián Peyceré es uno de los mejores baterías. Y para mí es un lujo tocar con Juan, mi hijo, que será bajista también», explicó Salinas, que se presentará el domingo a partir de las 22:15 con el «Luis Salinas Cuarteto», donde comparte escenario con los músicos previamente mencionados.

Respecto a Juan, sin embargo, añade una reflexión extra: «Tocar con mi hijo es un regalo de Dios, no hay nada más hermoso que hacer lo que uno ama con tu hijo. Venimos tocando desde que él tenía 11 años. Es difícil hablar de los hijos porque uno no es objetivo. Lo admiro, va logrando su personalidad como músico». Y en esta misma línea, recuerda algunos conceptos que le transmite, por ejemplo, que «la música es una energía espiritual más allá de las notas, sino serían solamente notas».

Sobre su arribo a Cipolletti, comentó que la historia viene hace tiempo. «Tengo un gran amigo allá, Pablo Celoria, que hace muchos años vino a un evento en Buenos Aires y me dijo ‘te tengo que llevar a Neuquén’. Y me llevó para un aniversario de su negocio. Pablo llevó a BB King, a Paco De Lucía, y convirtió la zona en un paso obligado para los artistas. Y la verdad que cuando uno va a tocar la gente es muy agradecida, y se siente algo hermoso. Cuando tocamos, tocamos todos juntos, con el público».





No solo eso. El guitarrista aseguró que «en el público también he conocido músicos muy buenos, que por ahí no habían tenido su oportunidad y estaban ahí. Creo que es una iniciativa maravillosa hacer estos festivales, y se valoran más después de la pandemia».

Salinas habla con tranquilidad, aunque su voz trae cierto aire Dolinesco. Ejerce una especie de docencia cuando el tema central es la música. Y por eso es tan interesante escucharlo. «La música es sanadora. Alguna vez el padre de Lito Vitale ha dicho que la música se tendría que vender en la farmacia. Es vivir algo que amamos, y eso se transmite. Yo armo los conciertos pero los dejo liberados a lo que pueda pasar con la gente», comentó. Y por un segundo imaginamos esa sensación de no saber qué es lo que van a pedir, pero saber que cualquiera sea la propuesta, estará listo para cumplir.

En un análisis sobre el presente, deslizó que «la música es eterna, no va a morir nunca. Tiene momentos de más o menos promoción, pero eso sigue creciendo. Y tenemos la bendición de que en Argentina siempre salen músicos muy buenos. Hubo pueblos que supieron transformar el dolor en belleza. Y mientras eso exista, la música seguirá saliendo. En nuestro país siguen existiendo músicos maravillosos, en el interior, que aún no tuvieron su oportunidad».

Al ser consultado sobre qué sensación le genera el jazz, trajo una interesante reflexión: «Alguna vez uno que no era muy músico fue a escuchar un concierto de jazz y me decía que era la música más democrática, porque hay un tema y todos opinan sobre eso. Para mí el jazz es una forma de vivir, una de las músicas más bellas que existen. Tiene una adrenalina increíble frasear una melodía e improvisar sobre la canción. Es una música muy atractiva».





Ya en el cierre, y en un repaso por los grandes hitos de su carrera, fue consultado por cuál fue el músico con el que más satisfacción sintió por haber compartido escenario. Y aseguró que «No quiero ser injusto, porque Dios me ha regalado poder conocer, tocar y tener amistad con artistas muy grandes de diferentes géneros. Pero, del jazz, Jorge Navarro fue uno de los músicos con más swing que he tocado. Después, haber tocado con BB King es algo muy difícil de explicar, un lujo único. Pero sería injusto quedarme con nombres propios».

Así, Salinas visitará la región con la promesa de hacer vibrar a un público que lo esperará cautivo. Será una gran noche de jazz (de hecho, en la nota hace extensiva la invitación para escuchar al resto del programa), solo es cuestión de estar dispuestos a dejarse llevar por la música.



