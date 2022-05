Mundo criptomonedas: todo lo que hay que saber

“Vos tenés que invertir en criptomoneda, haceme caso”. La frase se repite cada vez más entre los jóvenes, pero se va expandiendo a distintas franjas etáreas. Y la respuesta suele ir siempre en la misma dirección: “Me da miedo”, “no estoy seguro/a cómo hacerlo”, “no me da confianza”. El escenario, lógico ante la aparición de casi cualquier novedad que tenga que ver con lo económico, se replica a lo largo y ancho del mundo. En este contexto, es interesante conocer de primera mano cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de decidirse a entrar al mundo de las criptomonedas.





Así como en algún momento fue extraño pensar en billetes de papel para quienes manejaban transacciones económicas con monedas, actualmente sucede algo similar. ”Estamos dejando de usar dinero en papel para empezar a usar dinero virtual, digital. Y hay muchas formas. La criptomoneda es algo distinto a todo lo que estábamos acostumbrados, que ni siquiera tiene representación en papel. Nos ponemos de acuerdo en que esas unidades de medida tienen valor y las transferimos como si fueran otro tipo de activo más, aparte del dinero, bonos y acciones. Es una siguiente innovación en la evolución del dinero y los activos financieros en la historia de la humanidad”, explicó Manuel Calderón, Magister en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en cripto, en diálogo con Digan lo que Digan por RN Radio.

En las últimas semanas se conoció que diversos bancos tradicionales tenían la intención de comenzar a operar con criptomonedas, y que el gobierno de Buenos Aires permitirá pagar impuestos con cripto. Y surge la lógica pregunta: ¿qué tan factible es manejar el dinero en este contexto? ¿Es seguro invertir en cripto?

“Hay que tener mucho cuidado con las cuestiones de seguridad, al menos por ahora. El sistema en sí es bastante seguro. Si uno tiene las criptomonedas en una billetera virtual es muy raro y difícil que puedan acceder, siempre que guardemos las claves de forma segura. El tema es que si uno pierde las claves no puede acceder a los saldos que tiene de criptomoneda. Y está surgiendo una industria que se dedica a dar servicios para gente que quiera tener y operar cripto, se ofrecen servicios de custodia incluso para quienes operan así. Empieza a ocurrir en bancos tradicionales, y también en nuevos tipos de bancos, que nacieron en el mundo de la cripto y ofrecen servicios bancarios. Estamos viendo una tendencia a que se renueve un poco la industria de los servicios financieros, la industria bancaria, adaptándose a esta nueva modalidad de activos”, aseguró Calderón.

Invertir en criptomonedas suena a empresa complicada. No solo para quienes no están acostumbrados a transacciones digitales, sino también por otro aspecto: pareciera que es necesario tener muchos conocimientos al respecto. Sin embargo, no es el caso necesariamente. Así lo explicó el experto, que deslizó que “hay muchos tipos de criptomonedas. Hay algunas que siguen el precio del dólar, y es como estar dolarizados en términos de tener una cripto que siempre valdrá eso, un dólar. Hay otras que son más volátiles, porque representan otro tipo de valor, no asociado al dólar. Por ejemplo, hay criptomonedas que son como acciones de empresas: te permite participar en la ganancia de protocolos que trabajan a su vez con compra y venta de cripto. Hay un ecosistema que empieza a emerger. Las cripto son el activo de internet, lo podemos pensar así. Cada vez dedicamos más tiempo a interaccionar entre todos usando Internet: usamos empresas en Internet, trabajamos en Internet, está la movida de los metaversos… y la forma de transaccionar valor en esos espacios son las criptomonedas, porque están pensadas para eso”.



Hay distintas aplicaciones que nos permiten operar con facilidad, como Binance o Lemon.



Vamos con un ejemplo, entonces. Tradicionalmente, la gente invierte en ladrillo, una inversión segura y que implica ganancias a largo plazo. Y si alguien quisiera dar un giro a la criptomoneda, la sensación es que no es fácil hacerlo sin información. Calderón tomó esta situación hipotética y afirmó que “por ejemplo, el problema de invertir en ladrillos es que muy rara vez se puede subdividir, y en general son inversiones grandes para la vida cotidiana. En cambio, en cripto, podés invertir desde $1.000 hasta lo que quieras. Son inversiones complementarias, yo no recomendaría a nadie invertir todo su dinero en cripto de la misma forma que no recomendaría invertir todo el dinero en ladrillos o acciones”.

Uno de los planteos habituales de quienes quieren ingresar al mundo cripto pero no están seguros es que no hay “caras visibles” detrás, como respaldo, en contraposición a lo que puede ocurrir con una entidad bancaria. Sobre este tema, el Magister en Finanzas comentó que “hay varias capas. La tecnología en sí misma permite que cualquiera pueda usar criptomonedas de forma independiente, sin depender de nada más que el blockchain, donde viven las criptos. A ver, a las criptomonedas nunca las tenés con vos, están en esas bases de datos específicamente diseñadas para gestionar criptomonedas. Ahora, sobre eso, empieza a haber empresas que ofrecen servicios de custodia. Son como criptobancos, que te facilitan el acceso al mundo de las criptomonedas, y ahí sí tenés un servicio de ayuda, podés interactuar con gente a través de las aplicaciones o incluso por teléfono. Uno usa esos servicios como si fuera un home banking de cualquier otro banco”. Al respecto, resaltó que incluso los bancos tradicionales están cada vez más informatizados, y que probablemente todo gire hacia ese mundo a futuro.

Volvamos a un escenario hipotético. Una persona invierte en cripto, le va bien y gana dinero. En un determinado momento decide retirarla, pero en dinero físico. ¿Quién se la da? “Hay casas de cambio, brokers o exchangers que te cambian criptomonedas por pesos o dólares. Incluso en los bancos se puede comprar y vender cripto con pesos, y es todo a través de crear un usuario, transferir desde la cuenta bancaria a las empresas, las empresas compran las cripto y las acreditan en la cuenta. Está todo preparado para que cualquiera pueda operar”, indicó Calderón.

Hay un aspecto fundamental a destacar: invertir en cripto no implica necesariamente volverse millonario. Si así fuera, todos estarían invirtiendo. Es una inversión que implica un riesgo (como todas), y si bien hay casos exitosos, también están los casos opuestos. “Las criptomonedas nacen con el bitcoin, que se empieza a usar en 2009. Al principio valía centavos de dólar, te lo regalaban. En la medida en que más gente lo empezó a usar, se empezó a invertir y como no se puede aumentar mucho la oferta, comenzó a crecer el valor. Gente que compró criptomonedas en 2010 o 2011, probablemente hoy es millonaria. Pero no es algo que va a ocurrir frecuentemente. Puede pasar que a veces uno compre una criptomoneda que vaya muy bien, pero puede pasar al revés. Hay riesgo, hay volatilidad”, señaló el experto. Y para el final, dejó un consejo: “No recomiendo apostar a una cripto como esperanza salvadora para nadie”.



Una buena oportunidad para aprender



Para quienes estén interesados en el tema, Calderón tendrá un par de espacios de aprendizaje. “Voy a estar dando charlas al respecto en el marco del posgrado en Agronegocios de la UNRN”, comentó el experto. Las charlas tendrán lugar el viernes 13 de mayo de 19 a 21, y el sábado 14 de 9 a 11. El Magister señaló que “cualquiera que quiera más información puede mandar un mail a agronegocios@unrn.edu.ar, y ahí les van a informar sobre la inscripción”.