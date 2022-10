¿Qué nos pasa con los cambios?

Laura Collavini

Psicopedagoga

La familia. La de sangre. La de crianza. Con la que convivimos. En donde nos desarrollamos. Atravesamos momentos, lindos, feos, rutinas. Que todo esto suceda bajo un mismo techo, no implica que sean compartidas.

La desintegración familiar no es una novedad ni una problemática actual. Siempre sucedió. Dentro de la familia una misma experiencia se viven de maneras diversas.



Poder desarrollar nuestra capacidad de empatía es sumamente interesante. La posibilidad de ponernos en el lugar del otro y suponer cómo se puede estar sintiendo. Es un ejercicio habitual con los bebés, por ejemplo. Poder decodificar el llanto.



En la niñez suponemos que todo se puede decir, mucho más en la adolescencia. Consideramos que al saber hablar se cuenta con herramientas para expresar emociones, relatar ideas, pensamientos… Pero no es tan así. Tampoco lo es en la edad adulta. Somos hábiles interpretando aquello que podemos, reaccionando y haciendo reaccionar al otro. Se arman bolas de nieve de cuestiones no habladas con claridad.



Escondemos heridas del pasado, las envolvemos con delicadeza y podemos dárselas a otros para que se encarguen, o también nos hacemos cargo de heridas que son de otros y que llevamos con pesar.

De este tema y más quería profundizar en algún momento de la pandemia. Cuando los días eran de encierro. Escribí mi primera obra teatral, “¿Qué pasa con Sebastián?”. Una pareja que se separa. Un hijo que no sale de su habitación. Un cumpleaños de 15.



La vida de ella. “¿Qué hacer ahora, después de separarme?”. Él, “¿qué rol cumplo con mi hijo más allá del dador económico?”.

¿Y Sebastián? ¿Alguien puede saber qué pasa detrás de esa puerta? Dentro de las cuatro paredes con dispositivos, ¿qué pasa por su mente?

¿Qué decimos y qué callamos? ¿Qué prejuicios y mandatos nos regulan los días sin saberlo? ¿Qué hacemos si ya no tenemos lo que nos daba seguridad?



La adolescencia es ese tiempo de inseguridad y despojo de lo conocido. Nos abandona el cuerpo de niño, las hormonas nos rigen sin saber cómo controlarlas. Nos abandona la forma de pensar, con esa simplicidad tan bella y profunda que caracteriza a la niñez. Todo cambia. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es mi lugar en este mundo, qué cuerpo tendré, si cambia todos los días, qué me va a gustar, qué debo hacer? Algunos de los cuestionamientos angustiantes y dolosos de la adolescencia.



¿Será que la habitación es un lugar seguro? ¿Hay alguien que me pida salir? ¿Cómo lo hace?

Intenté representar en una obra teatral las vivencias profundas y cotidianas. Me resulta hermoso cuando me dicen que se ven reflejados en la obra.



Son palabras mías, claro. Las que también uso en casa, con los míos. Me encontré en esos días de encierro obligado a mirar a mis fantasmas. Mis prejuicios conocidos y otros no tanto.

En esos días no podía huir. Decidí encontrarme. Compartir con palabras y sanar. Comunicar y proyectar en forma lúdica. Ampliar las escenas cotidianas, las de un sábado en una casa antes de un cumple. Después de escribir la obra de teatro quise actuarla. Poner mi cuerpo a las palabras dichas por Sandra, el personaje femenino de esta historia.



Javier Tarditi es el actor que le presta su cuerpo a Daniel. El personaje masculino.

¿Qué hacemos los adultos cuando nos despojamos del “deber ser”? Disfrutamos a pleno cuando los espectadores, luego de la función, quieren quedarse para contarnos sus miradas.



El 14 de octubre estaremos por Cipolletti, en La Caja Mágica. La dirección es de Pablo Donato.

Suponemos que ser adolescente es fácil, que solo se debe estudiar. ¿Por qué olvidamos tan pronto nuestra experiencia? “La edad del pavo”, ¿recuerdan eso que decían las abuelas? Prefiero parafrasear “sólo sé que no sé nada”. Es la sensación generalizada de la edad incierta.

¿Separarse es más o menos lo mismo? Nos abandona lo conocido y aparecen nuevas oportunidades y/o fracasos. ¿Cómo se hace? Incluir en el proceso de la vida a la incertidumbre podría ser una buena experiencia