Rep, una visita ilustre: estará presente en la Feria del Libro de Neuquén

La Feria del Libro de Neuquén es un éxito rotundo. Con una expectativa de más de 400 mil asistentes y un cronograma repleto de charlas y espectáculos musicales de alto nivel, la región vuelve a tener un evento impecable para los amantes de la cultura.





Para la jornada de hoy, una de las charlas más esperadas será la del dibujante Miguel Rep, de extensa trayectoria, quien presentará su libro “Diego, nacido para molestar” y además tendrá una linda sorpresa.

“Llego el martes temprano, a preparar la charla pero también a ver una pared, porque voy a dejar un mural en Neuquén, estoy pensando mucho sobre qué va a tratar”, explicó Rep en una charla con el programa “En Eso Estamos”, por RN Radio, realizada en la jornada de ayer.

Respecto a los motivos que lo llevaron a publicar este libro homenaje a Maradona, explicó que “el mismo día que nos deja el Diego, que nos sorprende que se muera pero no resucite, ese mismo día me contactó la editorial con el antecedente de mi libro ‘Evita, nacida para molestar’, que también presenté en Neuquén”.

“Tardé unos días en decir que sí porque jamás pensé que iba a hacer un libro del Diego, pero fueron días especiales. La gente estuvo atónita, y la leyenda continuó después de su muerte”, relató, al tiempo que aseguró que “la realidad me pedía hacer dibujos sobre el Diego en esos días, y ahí me di cuenta que había mucho para hacer. Me senté a investigar, y si bien el libro está dibujado con humor, son datos aprobados, tiene un fondo didáctico”.



En este libro hay muchísimas viñetas de Rep que abarcan distintas etapas de la vida de Maradona.



Según Rep, “la pregunta de qué va a pasar con Diego de ahora en más se va a responder masivamente, es una leyenda que continúa y terminará siendo algo religioso”. Y he allí algo que le ocurrió a él también, una transformación, un descubrimiento: “Yo pensaba que no era maradoneano, pero me di cuenta que el libro me salió maradoneando, que está bañado de esa luz con la que inundó el mundo. Fue un ser excepcional y todos fuimos testigos de eso, yo solo debía ponerle dibujos a las escenas”, explicó.

En relación al libro, indicó que “había cosas de las que no hay tanto registro, como su infancia, y todo eso lo fui imaginando y poniendo en dibujos. Y repasé todo en seis décadas”.

Este libro le trajo, además, una gran responsabilidad frente a los fanáticos del 10. “El domingo lo presenté en Madryn, el martes en Neuquén, también me invitaron a presentarlo en París, en Italia… Los maradoneanos ven los dibujos con una sonrisa. Todos tenemos Diegos, y muchos tienen anécdotas con Diego. Atravesó a todos. Qué pasaba en tal fecha, cuando dijo tal frase, cuando hizo tal cosa. Nos ha impreso muchos momentos en nuestras propias biografías. Todos los que van a las charlas tienen algo que decir sobre él”, comentó.

Además, hizo una comparación respecto a su anterior libro con un título similar, “Evita, nacida para molestar”. Sobre esto, señaló que “Evita es una persona que yo no conocí, porque nací mucho después de su muerte. Es una figura en blanco y negro a la que le puse color. Es una mujer de los años 40/50, es mucho más agria una biografía así; pero también trajo muchas sorpresas”.



También analizó que “hay una similitud en que ambos nacieron para molestar y son ídolos populares. Ella desde lo político y el Estado, y él desde lo futbolística y de su rebeldía ante el poder, el Vaticano y demás”.

Rep se trae entonces una linda charla para revivir todo el legado de Maradona, pero no será su único aporte en el paso por tierras neuquinas. Como bien aseguró, también tendrá por delante un mural. “Lo de mañana es sorpresa, porque puedo tener ideas, pero cuando llego a la pared el lugar me modifica. El aire alrededor, los movimientos, qué hay… No me encapsulo, es hacer algo público y tengo que saber lo que va a pasar alrededor”, comentó.

Según explicó, “siempre resuelvo los murales en el lugar. Llego con una idea fantasmagórica en la cabeza, que me gustaría que no se difumine mucho por el espacio; pero después son decisiones del momento”.

Al ser consultado por sus primeras incursiones en esta práctica, contó que “al muralismo llegué de forma gradual, una vez a fines del 99 o principios del 2000 me ofrecieron hacer una pared sobre Borges, y cuando volví de hacer eso pensé que lindo era eso que había ocurrido accidentalmente”.



El dibujante se encuentra presentando este material a lo largo del país y el mundo.



El dibujante estará este martes, a partir de las 19, en el Auditorio Finzi con una charla titulada “Preparándonos para el Mundial”. Para quienes estén interesados en asistir, deben acercarse al Parque Central, más precisamente a la zona del Museo de Bellas Artes de Neuquén, donde se encontrarán con las globas y los distintos auditorios.

“Estaré presentando el libro ‘Diego, nacido para molestar’. Hablaremos de este chiquillo que nos modificó mucho la vida, y lo celebraremos a poquito de otro aniversario de su nacimiento”, cerró Rep, invitando a la gente a pasar un grato momento en una Feria que además ofrece una amplia propuesta gastronómica y cultural.



Escuchá al dibujante Miguel Rep al aire de En Eso Estamos por RN Radio:

