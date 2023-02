Sexo, engaño, romance y mentiras en los estrenos que llegan a las pantallas en febrero

Horario estelar

Estreno de la temporada completa el miércoles 15 de febrero, en Star+

Creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn y protagonizada por Óscar Jaenada, «Horario estelar” sigue a Ramiro del Solar, un prestigioso periodista televisivo con una extensa trayectoria de coberturas reveladoras que ha logrado mantener su vida privada libre de escándalos mediáticos. Sin embargo, cuando su amante muere durante uno de los encuentros de la pareja, Ramiro se dispone a ocultar su paso por la vida de la víctima, aterrorizado por todo lo que tiene que perder. Cuando la investigación se complica, el periodista utiliza su habilidad para desviar los datos frente a la opinión pública e intentar salir impune, develando su naturaleza manipuladora e inmoral, probando que la verdad se oculta mejor a la vista de todos.

Tu casa o la mía

Debbie y Peter son mejores amigos, pero son tan distintos como el agua y el aceite. A ella le encanta la rutina que lleva con su hijo en Los Ángeles, y él brilla con el ritmo vibrante de Nueva York. Pero cuando intercambian sus casas —y estilos de vida— por una semana, ambos descubren que lo que pensaban que querían quizás no era lo que realmente necesitaban.

«Tu casa o la mía» llega a Netflix el 10 de febrero, en la previa de San Valentín, con Ashton Kutcher y Reese Witherspoon…

You Temporada 4

Llega el 9 de febrero, a Netflix

Joe Goldberg (Penn Bagdley) viaja a Londres en la nueva temporada de la exitosa serie de suspenso y crimen. “Con la promesa de dejar atrás el pasado y ser su mejor versión, Joe empieza de cero en Londres. Hasta que encuentra una nueva obsesión…”, así se describen los nuevos episodios.

El teléfono negro

Llega el 10 de febrero HBO Max

Se tomó su tiempo, pero finalmente El teléfono negro, una de las más interesantes películas de terror que es estrenó el año pasado, llega a HBO Max. Dirigida por Scott Derrickson (Doctor Strange), el film está basado la novela de Joe Hill. La historia está ambientada en un suburbio de Denver de los años 70, donde el psicópata The Grabber (Ethan Hawke) ha estado secuestrando adolescentes. Un grupo al que pronto se suma Finney (Mason Thames), un chico que vive con su padre y hermana, que al estar encerrado comienza a comunicarse con las anteriores víctimas a través de un teléfono fuera de servicio.

LA NUEVA VIDA DE TOBY

Estreno de la primera temporada (completa) el miércoles 22 de febrero, en Star+

“La nueva vida de Toby” sigue la historia de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), un hombre de 41 años recientemente divorciado que se sumerge en el nuevo mundo de las citas a través de aplicaciones y logra el éxito que nunca tuvo en su juventud, antes de casarse cuando finalizaba sus estudios de medicina. Pero justo al comienzo de su primer verano de soltería, su exesposa Rachel (Claire Danes), desaparece dejándolo solo con su hija de 11 años, Hannah (Meara Mahoney Gross), y su hijo de 9, Solly (Maxim Swinton), sin ningún tipo de información sobre su paradero. Mientras equilibra la crianza de sus hijos, el regreso de viejas amistades como Libby (Lizzy Caplan) y Seth (Adam Brody), una posible promoción en el hospital que busca hace tiempo y todas las mujeres de Manhattan con las que podría salir, Toby se da cuenta de que nunca podrá saber lo que sucedió con Rachel hasta que finalmente pueda enfrentar lo que ocurrió en su matrimonio en primer lugar.

SANTO MALDITO

El miércoles 8 de febrero estrena la temporada completa, e Star +.

Compuesta por ocho episodios de 45 minutos, “Santo maldito”cuenta la historia de Reinaldo (Felipe Camargo), un profesor y escritor ateo que luego de haber realizado un supuesto milagro y convertirse en un líder religioso, pone sus convicciones en duda y comienza a vivir un gran conflicto interno: ¿es o no capaz de hacer milagros? ¿Hace milagros o es un impostor?

Cuando la esposa de Reinaldo entra en estado vegetativo, Reinaldo toma la decisión desesperada de poner fin a ese sufrimiento. Pero un hecho inesperado sucede: como por milagro, María Clara (Ana Flávia Cavalcanti) despierta. Reinaldo no lo sabía, pero estaba siendo filmado por un miembro de una pequeña iglesia aledaña y a los ojos de la cámara se acababa de producir un fenómeno divino. Samuel (Augusto Madeira), un pastor de una humilde iglesia ofrece todos sus ahorros para que Reinaldo predique a sus fieles, creyendo estar ante un hombre iluminado por Dios. Endeudado con las exorbitantes facturas del hospital de su esposa y bajo el pretexto de no tener otra opción, se convierte en un líder religioso y en una figura extrañamente compleja. En su travesía como líder religioso que no cree en Dios, el profesor verá cómo se debilitan sus convicciones, descubriendo verdades entre el cielo y el abismo.

PLANETA SEXO CON CARA DELEVINGNE

Estreno de la temporada completa el martes 14 de febrero, en Star+

La actriz Cara Delevingne busca respuestas sobre la sexualidad humana, sus placeres, sus misterios y su naturaleza en constante cambio. En cada episodio, Delevingne comparte sus propias experiencias personales.