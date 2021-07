En Cutral Co y Plaza Huincul son 20 las escuelas que no iniciarán las clases presenciales por estar en obra

"No voy a esperar a que pase lo mismo" que en Aguada San Roque, afirmó la directora. (Andrea Vázquez).-

Hacia el fin del receso invernal, el gremio docente neuquino ATEN anunció que en la provincia hay 150 escuelas que no están en condiciones edilicias para reiniciar la actividad presencial. De esa cifra, alrededor de veinte son de Cutral Co, Plaza Huincul y la zonas rurales aledañas. Entre las que no empezarán el lunes figura la primaria Nº 143 del barrio General San Martín que sufrió el desperfecto en el calefactor, en un aula de primer grado.

Cuando el lunes se reinicie la actividad escolar de manera presencial, en la primaria Nº 143, Víctor Zani no habrá vuelta a las aulas porque todavía no se concluyeron con las tareas pendientes. Si bien el ojo estaba puesto en el estado de los calefactores había otras demandas. Desde la dirección se confirmó que hubo artefactos que se los arregló y otros que se les dio de baja.

Sin embargo, todavía resta la reparación en el techo y en el cerco perimetral. El vandalismo del que suele ser blanco esta institución y las medidas de seguridad formaron parte de las demandas al momento en que se produjo la explosión del calefactor que estaba en el aula de 1º grado.

La situación más grave es la de escuela primaria Nº 22, que tiene el edificio "inhabitable", según el relevamiento que volvió a concretar el gremio ATEN. Para esta escuela está el compromiso de una construcción nueva aunque se desconoce cuál es la opción mientras se concluye.

Por otra parte, figuran los inconvenientes de electricidad y gas en el jardín Nº 4 y en el Nº 15, problemas en los techos y el servicio de agua. Las dificultades en el servicio de energía eléctrica, techos, sanitarios, gas, cloacas, es con matices el panorama para las escuelas N° 63; N° 119; Nº 138; N°151; N° 172, y el Departamento de Aplicación Nº 1, los Centros de Formación Profesional 22 y 26.

El secretario general, Marcelo Guagliardo indicó en la conferencia de prensa de este lunes que en los edificios donde no estén las condiciones dadas para iniciar el dictado de clases presenciales, no habrá actividad.

En cuanto a las escuelas rurales integraron la nómina de edificios con inconvenientes las de Challacó 176; la 269 de Filli Dei, 243 y la 291 de Barrosa.