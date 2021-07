En Neuquén hay más de 150 escuelas que no están en condiciones, denuncia ATEN

El gremio asegura que insistirán en no tener presencialidad en los edificios que no estén en condiciones. (archivo Mauro Pérez).-

A unos pocos días del fin del receso invernal, el gremio docente señaló que ahora si están aseguradas las condiciones epidemiológicas para volver, el lunes, a las aulas. Aunque alertó que insistirán que las escuelas que estén en obra, no retomen la presencialidad. La explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque, que dejó tres víctimas fatales, fue la motivadora de un nuevo y exhaustivo relevamiento de las instituciones que no están en condiciones de recibir estudiantes, ni personal educativo. Adelantaron que son más de 150 las que no volverían a la presencialidad por problemas infraestructurales.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), aseguró que "hay más de 150 escuelas que no están en condiciones de iniciar luego del receso en nuestra provincia" y subrayó que "este es un problema que hay que resolver".

"En esto hay que ser muy exigente, más de lo que hemos sido hasta acá, porque ha sido insuficiente y hoy tenemos una consecuencia absolutamente dolorosa e irreparable para tres familia y toda una comunidad. Esto no debió pasarnos y no puede repetirse", confió el representante gremial, lamentando la trágica explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque en la que murieron la docente Mónica Jara y los gasistas Mariano Spinedi y Nicolás Francés.

Y agregó: "habrá presencialidad en las condiciones que exige la pandemia, en aquellas escuelas donde haya condiciones de seguridad".

Sobre la investigación de lo sucedido en la escuela albergue donde explotó un calefactor por una fuga de gas, Guagliardo señaló que "esa causa se encuentra en una etapa muy preliminar, se está en recopilar la mayor información posible para poder resguardar esa información". Y precisó que ATEN es querellante en representación de las familias de Mónica Jara y Mariano Spinedi.

La semana pasada se realizaron, por esta causa, allanamientos en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, en la subsecretaría de Obras Públicas, en el Ministerio de Educación, en la empresa constructora de Cipolletti y también en el domicilio de un subcontratista.

"Se ha obtenido información en papel y digital y eso va a llevar tiempo para analizarla. Es la etapa de hacernos de toda la información posible, para que esa investigación cuente con todos los elementos que nos puedan llevar a conocer la verdad", detalló el secretario general de ATEN.

En la escuela 144 de Aguada San Roque, durante la mañana previa a la explosión había habido clases presenciales, aunque aseguraron desde Obras Públicas que el edificio no estaba habilitado para su uso. Este es uno de los puntos de investigación. Sobre él, Guagliardo señaló que "no está claro y no lo ha explicitado nadie. Ahí no debió haber habido nadie (...) eso es parte de lo que conduce a suponer que ha a habido un acto negligente que alguien no actuó del modo que debía para poder preservar la integridad física y la vida de la personas".

"Todo eso que pasó desde el minuto uno que se planifica esa obra hasta que se sucede el hecho trágico y devastador de la explosión, hay mucho para que respondan quienes han tenido relación con la obra", cerró Guagliardo.